Nintendo Switch 2 ya prepararía sus grandes novedades en un nuevo Nintendo Direct este mismo mes de julio

Las primeras semanas de Nintendo Switch 2 en el mercado han estado cargadas de grandes novedades en relación a la consola de actual generación de la firma japonesa. Con Mario Kart World de lanzamiento, ya se espera que lleguen nuevos títulos que sigan poblando el catálogo de la máquina, con Donkey Kong Bananza a tan solo unos días de su llegada de manera oficial. No obstante, desde Kioto ya se estaría preparando un nuevo Nintendo Direct en el que ofrecer grandes novedades de cara al futuro.

Al menos así lo indica uno de los filtradores más habituales en el sector del videojuego, Nate the Hate, que cuenta con un gran índice de acierto entre sus informaciones. Según apunta, antes de que termine el mes de julio, Nintendo emitirá un nuevo Nintendo Direct en el que se mostrarán grandes novedades de títulos que llegarán en el futuro a Nintendo Switch 2, de modo que los jugadores puedan conocer de primera mano todo lo que se avecina a la consola de actual generación de la firma japonesa.

Primero Donkey Kong, luego el Nintendo Direct

No obstante, tal y como apunta el propio Nate the Hate, este nuevo Nintendo Direct no se dará a conocer hasta que Donkey Kong Bananza se encuentre en el mercado. De este modo, Nintendo prioriza el título protagonizado por uno de sus personajes con más proyección en la generación actual, ya que también se comenta que DK podría tener su propia película tras el éxito de Super Mario y la versión en acción real que se prepara para The Legend of Zelda.

Por el momento, toda esta información respecto a un nuevo Nintendo Direct es tan solo un rumor y hay que tratarlo como tal hasta que la gran N dé a conocer sus planes concretos a este respecto. Sin embargo, parece el momento indicado para ofrecer nueva información respecto a lo que pueden esperar los jugadores en la recta final de 2025 y los primeros compases de 2026.