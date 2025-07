Nintendo ya planea llevar al cine a Donkey Kong con su propia película

Nintendo ha encontrado una nueva forma de negocio mediante la adaptación de algunas de sus grandes franquicias al mundo del cine. Super Mario fue la primera que dio el salto con un tremendo éxito, y ya se sabe que The Legend of Zelda seguirá el mismo camino con una película en acción real que llegará próximamente. No obstante, las intenciones de la firma japonesa no se detienen ahí, por lo que ya estaría planeando cuál sería la siguiente adaptación en llegar a la gran pantalla.

Y a través de una filtración se ha descubierto que Nintendo planea que su tercera saga en llegar a los cines sea Donkey Kong. Gracias a un documento que se ha podido encontrar en los archivos de Universal, se puede ver que han adquirido la licencia para un nuevo proyecto cinematográfico titulado "untitled Donkey Kong Project; Motion picture", por lo que todo apunta a que la relación entre ambas compañías seguirá ofreciendo grandes noticias a los seguidores de la marca japonesa.

Donkey Kong puede ser el próximo gran impulso de Nintendo

La cesión de los derechos de Donkey Kong a Universal con fines cinematográficos puede ser un gran impulso para el personaje de la marca japonesa. Teniendo en cuenta que Mario, Zelda y Pokémon son los grandes pilares de la marca en estos momentos, habrá que ver si Donkey Kong es el cuarto en liza que consigue subir a ese peldaño para seguir dando alegrías a la compañía en un formato transmedia que vaya más allá de los videojuegos. Por el momento, no hay anuncio oficial respecto a la película, por lo que habrá que seguir esperando a este respecto.

Lo más inmediato es la llegada de Donkey Kong Bananza al catálogo de Nintendo Switch 2, que aterrizará el próximo 17 de julio en la consola de nueva generación de la gran N. Una oportunidad perfecta para que DK consiga reunir a un mayor número de jugadores en su propuesta, algo que podría potenciar sus futuros proyectos en cine y otros formatos.