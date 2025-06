La nueva entrega de 'Predator' muestra qué sucedió tras la escena postcréditos de 'Prey'

Predator: Asesino de asesinos ha mostrado una impactante revelación que explicaría lo que sucedió después de Prey. Lo más interesante es que esto también establece la historia que podría tener Prey 2. Durante su campaña de marketing, esta nueva entrega de Predator se presentó como una película independiente en la franquicia. Una antología que narra la historia de tres Predators que llegaron a la Tierra en tres épocas distintas.

A pesar de esta dilatación considerable de tiempo entre las historias, Predator: Killer of Killers también incluye un cuarto segmento que reúne a los tres y conecta la película de animación con la trama más general de Predator. El hecho de que esté conectada tiene sentido, ya que proviene de Dan Trachtenberg, quien también fue responsable de Prey y ha sido el encargado de dirigir Predator: Badlands.

Una antología que terminó conectando con 'Prey'

Pues bien, al final de Predator: Asesino de asesinos, Ursa, Kenji y John J. Torres se encuentran en un planeta Yautja. Los personajes se ven obligados a entrar en una arena de gladiadores, donde deberían luchar a muerte. En cambio, lo que intentan es escapar, y Ursa se queda atrás para que Kenji y John puedan salir de allí. Por lo tanto, Ursa es capturada nuevamente por los Yautja.

Justo después, la introducen en una cámara que la deja en animación suspendida. Más tarde se muestra un enorme almacén lleno de cámaras similares con diferentes especies alienígenas. Y es que este archivo de campeones parece ser donde los Yautja guardan a quienes han derrotado a Predators, y la amplitud de la enorme sala sugiere cuántas veces ha sucedido esto.

Finalmente, la cámara se aleja de la cámara de Ursa y se centra en otra distinta. Es en esa donde se encuentra la protagonista de Prey, Naru. Por lo tanto, queda claro que, tiempo después de que Naru matara al Predator, más Yautja llegaron a la Tierra y la secuestraron. Esto fue lo que se insinuó en los créditos de Prey, que incluían arte que mostraba varias naves más llegando a la Tierra.

Aunque es cierto que el cameo de Naru en Killer of the Killers es breve, sí que sienta las bases de la posible historia de Prey 2. La secuela podría tratar sobre la huida de Naru de este "archivo", intentando sobrevivir en este desconocido planeta. Desafortunadamente, Prey 2 no ha sido confirmada todavía. Dan Trachtenberg tiene por delante Predator: Badlands, lo que significa que una posible Prey 2 podría demorarse un poco más.