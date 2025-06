Es oficial: James Gunn anuncia una nueva película de Wonder Woman en el DCEU

Al fin es oficial: Wonder Woman va a tener una película. DC Studios está desarrollando oficialmente una nueva adaptación protagonizada por Diana Prince, que se intuye que será parte del DCEU. Por ahora, James Gunn trabaja en varias películas y series de televisión basadas en los queridos personajes de DC. Sin embargo, una heroína que muchos han estado esperando es Wonder Woman.

Con la inminente llegada de la versión de Superman de David Corenswet en julio, finalmente hay noticias importantes sobre la heroína de Themyscira. The Brave and The Bold, la película de Batman, también se confirmó hace tiempo. Esto sugiere que cada vez falta menos para que podamos ver a la Trinidad reunida una vez más en el cine.

El regreso de Diana Prince

En una entrevista con Entertainment Weekly, James Gunn habló sobre el estado de Wonder Woman en la franquicia. También se pronunció sobre la precuela, Paradise Lost, la cual se encuentra en desarrollo desde 2023. Ahora, una película de Wonder Woman finalmente avanza con paso firme.

El codirector ejecutivo de DC Studios ofreció una actualización sobre Paradise Lost, afirmando que el progreso es "lento, pero avanza". Dicho esto, los planes de Wonder Woman no solo se van a quedar en una serie de animación. "Estamos trabajando en Wonder Woman. Se está escribiendo ahora mismo", confirmó James Gunn.

Aunque es emocionante el anuncio de una película de Wonder Woman, conviene recordar lo que esto significa para la franquicia del DCEU. Según ha confirmado en repetidas ocasiones el director, cualquier película no avanza hasta que se finaliza el guion. Es decir, cuando tienen una visión creativa clara de lo que quieren hacer con el personaje y su historia.

Es cierto que el guion ya estaría en desarrollo, pero no hay director asignado. Esto se traduce en que el proceso de casting no se realizará pronto, ya que podrían pasar un par de años hasta que la película se estrene finalmente. La confirmación de Wonder Woman es alentadora, pero lo más probable es que el anuncio de la fecha de estreno tardará mucho tiempo en producirse.