La nueva Lois Lane confiesa el mayor desafío que enfrentó en 'Superman': "Nunca me sentí peor actriz"

Una nueva era para Superman está a punto de empezar este mismo verano, ya que David Corenswet será el que reemplace a Henry Cavill. Rachel Brosnahan también se ha sumado al DCEU que capitanea James Gunn como parte de Superman. La actriz hará de Lois Lane, y se ha pronunciado sobre el mayor desafío al que se tuvo que enfrentar durante el rodaje de la nueva película de Superman.

De la misma forma que Superman va a recibir un reinicio total en el cine, también pasará lo mismo con muchos de los personajes que forman parte de su legado, entre ellos la citada Lois Lane. En una entrevista con S Magazine, Rachel Brosnahan compartió algunos detalles sobre su experiencia rodando la película de Superman.

Rachel Brosnahan será Lois Lane en el DCEU

Al parecer, durante los dos primeros días de rodaje, Rachel Brosnahan trabajó junto a David Corenswet en ciertas escenas en las que aparecían Lois Lane y Clark Kent. Ella misma pensaba que las películas de superhéroes son como todas las demás. Pero esto no acabó siendo así del todo. Como es lógico en este tipo de producciones, más tarde se añadieron elementos propios de las películas de superhéroes. Rachel Brosnahan explicó el reto de trabajar con CGI.

Estas fueron sus palabras:

"¡Nunca me sentí peor actriz en mi vida! Empezamos colgados de cables, rodando con animales que no existían y haciendo un montón de cosas que se añadirían en postproducción. Aprendes muy rápido en qué eres bueno y en qué no. Si hacemos otra, tendré que aprender un par de cosas sobre cómo actuar con cosas invisibles. Esta fue mi primera vez".

Para muchos actores de la industria, la idea de acostumbrarse a rodar escenas que dependen de la tecnología CGI es más fácil de decir que de hacer. Por eso no sorprende que Rachel Brosnahan tuviera esa misma experiencia en Superman. Es inevitable que se produzcan muchas escenas en las que los actores tengan que usar su imaginación para rodar, ya que se añaden elementos en la posproducción. La película Superman llegará a los cines el 11 de julio.