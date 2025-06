Con pinceladas de 'Star Wars': es la mejor serie de animación que hay hasta el momento y puedes verla entera en Netflix

El mundo del cine, los videojuegos y las series está evolucionando a pasos agigantados. Como ya sabrás, la franquicia de 'Star Wars' ha dado lugar a innumerables películas, series y videojuegos y ahora, hay una historia de animación que consiguió cautivar al mundo entero. Lógicamente, cuenta con pinceladas de esta aventura galáctica, por lo que sus similitudes tal vez consigan atraparte a ti también si es que todavía no te has adentrado en el mundo de 'Arcane'.

'Arcane' cuenta con una construcción de mundo increíble, Piltover y Zaun son vibrantes, con una estética steampunk/arcano y tensiones sociales profundas. Dicha construcción incluso puede compararse al mundo de 'Star Wars' por su atención al detalle y lucha de clases casi galáctica. Además, si bien la historia de George Lucas cuenta con una guerra entre los Jedi y los Sith, en la serie de animación basada en el universo de League of Legends podrás vivir algo del estilo gracias a Vi y Jinx, dos de las protagonistas que ocupan ideales opuestos.

Por otro lado, 'Star Wars' cuenta con un desarrollo de personajes increíble, sobre todo con uno en particular: Anakin Skywalker. En esto, 'Arcane' también se corona como una de las mejores series. La evolución de Jinx es comparable a la del propio Anakin, haciendo que los seguidores de este clásico de culto puedan ver casi las mismas causas. Desde luego, si quieres disfrutar de una aventura única que te sorprenderá desde el primer minuto, puedes ver Arcane en Netflix al completo, la serie cuenta con dos temporadas, por lo que llegarás al final de la historia de forma rápida y concisa.

La lucha de clases de 'Arcane' también recuerda ampliamente a 'Star Wars'

Todo el mundo sabe que en el universo creado por George Lucas hay una gran lucha entre los más ricos y los más desfavorecidos. Eso también se deja ver en 'Arcane', por que como puedes comprobar, las similitudes que tienen ambas historias son más que evidentes. Sin embargo, las aventuras cambian mucho, por lo que podrás disfrutar de algo único que no hayas visto antes.

Como puedes comprobar, si no te has animado a lanzarte a ver 'Arcane' porque no eres mucho de series de animación, lo cierto es que deberías darle una oportunidad. La serie narra una historia adulta y con muchos matices que encontrarás realmente interesantes, por lo que más vale que consideres adentrarte en su mundo. Recuerda que tienes la serie disponible, al completo, en Netflix, por lo que no lo dudes más y sumérgete en el increíble mundo de Vi y Jinx.