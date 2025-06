El secreto mejor guardado de 'Star Wars': el único actor que participó en cada película de la franquicia

Lo cierto es que las películas de Star Wars abarcan más de medio siglo de recorrido. Como es lógico, esto dificulta considerablemente que cualquier actor aparezca en todas las producciones, pero existe un actor que sí lo ha conseguido. Con tantos personajes diferentes que han formado parte de Star Wars, es difícil creer que uno solo pueda tener tantas apariciones.

De hecho, existen personajes icónicos que aparecen en las trilogías que fueron interpretados por diferentes actores. Star Wars también es conocida por reutilizar actores en diferentes producciones. Por ejemplo, Mark Hamill, que es conocido por interpretar a Luke Skywalker, ha hecho numerosos cameos. Además, el actor ha prestado su voz a varios droides y apareció como Darth Bane en Star Wars: The Clone Wars.

C-3PO: el droide que nunca falta

En cuanto a los droides, técnicamente no envejecen como otros personajes. Esto significa que pueden aparecer sin necesidad de cambiar. Eso explica cómo Anthony Daniel ha podido aparecer en todas las películas de Star Wars sin excepción. Él es conocido por interpretar al emblemático droide C-3PO.

La realidad es que C-3PO apareció en las nueve películas de Star Wars, además de hacer un cameo en Rogue One. Si bien es cierto que fue el fiel amigo de Luke Skywalker y Leia Organa en la trilogía original de Star Wars, el público conoció los orígenes del personaje en la trilogía de precuelas. Se mostró que un joven Anakin Skywalker lo estaba construyendo.

Las constantes apariciones de C-3PO, no solo en las películas de Star Wars, sino también en series como The Clone Wars o Ahsoka, suponen el enlace perfecto que conecta una franquicia tan compleja. De forma similar a cómo los espectadores esperaban ver a Stan Lee en el UCM, algo parecido sucede con las apariciones de C-3PO. Es una especie de regla no escrita que justifica que deba aparecer en una película de Star Wars.

Aunque es cierto que Anthony Daniels no es el actor más conocido de Star Wars, C-3POes un personaje muy popular. Aún no se sabe si aparecerá en The Mandalorian & Grogu en 2026, pero es casi seguro decir que formará parte de la próxima entrega que expanda la franquicia de Star Wars.