PlayStation sigue exprimiendo la gallina de los huevos de oro con The Last of Us Parte II: ahora se puede jugar cronológicamente

The Last of Us ha conseguido traspasar las fronteras del sector del videojuego mediante su adaptación al formato televisión con la serie producida por HBO, que ya prepara su tercera temporada en la que se contará la historia desde el punto de vista de Abby. No obstante, los videojuegos siguen siendo su principal punto de partida y es posible que Naughty Dog ya haya comenzado los procesos del desarrollo de The Last of Us Parte III. Sin embargo, como su estreno estaría muy lejos, Sony sigue exprimiendo su gallina de los huevos de oro.

Y esto se debe a que The Last of Us Parte II ha lanzado una nueva actualización mediante la cual se añade un nuevo modo de juego que arregla uno de los errores más criticados por buena parte de la comunidad: la narrativa. Así pues, gracias a esta nueva versión del juego, todos aquellos que lo deseen pueden jugar al título de Naughty Dog en formato cronológico, intercalando los capítulos protagonizados por Ellie y Abby en función de lo que sucede en todo momento en Seattle.

Un nuevo modo solo disponible en PS5 y PC

Este nuevo modo cronológico para The Last of Us Parte II solo está disponible en la versión remasterizada, de modo que solo lo pueden disfrutar los jugadores de PS5 y PC que dispongan de una copia del juego, dejando fuera a aquellos que tienen la versión original del título en PS4. Además de esta nueva manera de disfrutar de la historia, dicha actualización también incluye nuevos trofeos disponibles para quienes los quieran desbloquear, además de skins para el modo Sin Retorno que hacen referencia a la otra saga estrella de Naughty Dog, Uncharted.

Por el momento, habrá que seguir esperando para saber qué es lo siguiente que tiene preparado el estudio californiano en relación a The Last of Us, una saga que está comenzando a explorar sus límites y que podría finalizar de una vez por todas con el presunto desarrollo de The Last of Us Parte III, en caso de que Neil Druckmann y su equipo se lance a la aventura para crear una nueva historia.