El futuro de la serie de 'The Last of Us' queda en el aire tras la salida de una de sus figuras clave

La serie de The Last of Us se ha convertido en uno de los mayores éxitos recientes de la televisión. Sus primeras temporadas han estado potenciadas por la fama de su videojuego, pero su futuro inmediato es una incógnita, sobre todo después de conocer el cambio importante que se producirá detrás de las cámaras. Neil Druckmann, cocreador del videojuego original y productor ejecutivo de la adaptación en HBO, ha anunciado que se desvincula creativamente del proyecto.

La decisión se ha comunicado justo después de finalizar el trabajo de la temporada 2 y antes de arrancar la producción de la tercera. Tras el trabajo realizado, el propio Druckmann ha explicado que ahora es el momento adecuado para centrar toda su atención en Naughty Dog y en el desarrollo del nuevo videojuego del estudio, Intergalactic: The Heretic Prophet.

Druckmann deja HBO para volcarse en el futuro de Naughty Dog

“Ha sido una de las experiencias más importantes de mi carrera”, escribió Druckmann en una carta dirigida al equipo en la que también ha querido destacar que, aunque se aleja de la serie, confía en que The Last of Us continuará en buenas manos. Quien queda al frente del proyecto será Craig Mazin, cocreador de la serie y responsable de otros éxitos como Chernobyl.

Este anuncio llega en un momento clave para la serie, con la historia basada en The Last of Us Parte II teniendo todavía tiene mucho por contar. Para muchos, la ausencia de Druckmann, que no hay que olvidar que escribió y dirigió los juegos, podría tener una consecuencia directa en la calidad del producto a partir de ahora, afectando a la fidelidad y la sensibilidad de la adaptación. Sea como sea, no se podrá juzgar el impacto real de la pérdida de esta figura en la producción hasta que veamos cómo avanza la serie.