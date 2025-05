El máximo responsable de The Last of Us vuelve a avivar la esperanza de The Last of Us Parte III: "me lanzaría a por ello"

The Last of Us se ha convertido en una de las licencias más exitosas, no solo del sector del videojuego, sino también de la televisión gracias a la serie de HBO. No obstante, los jugadores esperan desde hace meses una confirmación por parte de Naughty Dog de la existencia de The Last of Us Parte III, la tercera entrega que podría poner el broche de oro a la historia de Ellie. Sin embargo, desde el estudio californiano siguen sin dejar claras sus intenciones.

Neil Druckmann, el máximo responsable de la saga, ha jugado con la posibilidad en más de una ocasión. Durante la emisión del documental de The Last of Us Parte II, aseguró que había encontrado una nueva historia que contar. No obstante, más tarde terminó asegurando que una tercera entrega no formaba parte de sus planes. Ahora, ha vuelto a rizar el rizo, volviendo locos a sus seguidores.

The Last of Us Parte III aún es posible, pero solo si alcanza la calidad deseada

A través de su participación en el podcast Secret Symbols, Druckmann ha querido aclarar todo el revuelo que ocasionaron sus diferentes declaraciones. En esta ocasión sigue afirmando que la idea de The Last of Us Parte III sigue viva, pero que en Naughty Dog tendrían que encontrar la fórmula adecuada para poder llevarla a cabo con la calidad que se desea en este tipo de producciones.

"Quise aclarar lo que dije en el documental. Mientras sea el responsable de esta franquicia, es importante que todo sea de alta calidad. No quiero solo producir mucho contenido. Quiero ser muy reflexivo con todo lo que hacemos. Cuando hicimos lo del parque temático, nos asociamos con Universal y las mejores personas para crear esa atracción de casa embrujada de Halloween. Cuando hicimos la serie, nos asociamos con los mejores creadores de televisión de HBO y estamos haciendo la mejor versión de eso. Si alguna vez volviéramos a ello, quiero asegurarme de que sea una historia digna de The Last of Us. Amo ese mundo, amo a estos personajes, con la oportunidad adecuada, con la idea correcta, sí, definitivamente me lanzaría a por ello", explica el directivo.

Por lo tanto, parece que en caso de existir finalmente, The Last of Us Parte III está lejos de ser una realidad. Por lo tanto, lo más probable es que pueda tratarse de un título destinado a PS6, ya que la compañía se encuentra inmersa en varios desarrollos simultáneos en estos momentos.