Pokémon TCG Pocket filtra la fecha de su próxima gran expansión y no está nada lejos

Los jugadores de Pokémon TCG Pocket no paran de recibir nuevos contenidos para sacarle el mayor partido posible al juego de dispositivos móviles, de modo que la colección de cartas no para de ampliarse mediante expansiones que se van sumando de manera constante a la propuesta. Si hace tan solo unos días se estrenaba el set Crisis Dimensional con la llegada de los Ultraentes al juego, parece que Dena y The Pokémon Company ya tienen fecha para la llegada de la nueva expansión.

Según una filtración, la nueva expansión de Pokémon TCG Pocket estaría disponible para los usuarios de iOS y Android a partir del próximo 26 de junio, por lo que faltan tan solo un par de semanas para que se produzca el estreno de este nuevo set que promete seguir ampliando las opciones del título cuando ya se han superado los seis primeros meses de su lanzamiento oficial. Con una expansión por mes, sus responsables demuestran el gran compromiso por ofrecer nuevas opciones a los jugadores.

La nueva expansión de Pokémon TCG Pocket tendría más de 100 nuevas cartas

Tal y como se apunta, esta nueva expansión de Pokémon TCG Pocket llegaría bajo el nombre de A3b, por lo que se trataría de una expansión menor al estilo de Crisis Dimensional. No obstante, se comenta que este nuevo set contendrá más de 100 nuevas cartas, por lo que ofrecerá contenido suficiente para que los jugadores sigan explorando las opciones del título durante todo el mes de julio para intentar completar la colección.

Por el momento habrá que esperar hasta la confirmación oficial de esta nueva expansión para Pokémon TCG Pocket, pero lo cierto es que el historial de filtraciones respecto al juego rara vez ha fallado, por lo que durante los próximos días deberíamos salir de dudas al respecto para conocer de primera mano todo lo que se avecina a la propuesta de dispositivos móviles centrada en el universo de cartas de la franquicia Pokémon.