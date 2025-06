Los jugadores de Pokémon TCG Pocket, indignados por el regalo de una gran carta solo para algunos usuarios

Pokémon TCG Pocket acaba de estrenar su nueva mini expansión con más de 100 cartas que siguen aumentando las posibilidades del título desarrollado por Dena y The Pokémon Company. De este modo, los jugadores disponen del nuevo set de sobres Crisis Dimensional con el que han hecho su debut los Ultraentes y otras criaturas conocidas del universo de la franquicia. No obstante, no todos los contenidos que han llegado con esta gran novedad están contentando a los usuarios, pues hay una carta de regalo que está sembrando la polémica.

En esta ocasión no tiene nada que ver con la nueva expansión Crisis Dimensional, no directamente al menos. Esto se debe a que con las recompensas del pase Premium, que tiene un precio de 9,99 euros al mes, se está regalando a los jugadores suscritos una carta especial de Zeraora, el Pokémon singular, que es especialmente poderosa para el modo competitivo del juego, lo que está generando ciertas suspicacias entre los jugadores.

La nueva carta de Zeraora, motivo de polémica en Pokémon TCG Pocket

Esta carta especial de Zeraora estará disponible para reclamar hasta el próximo 30 de junio y no tiene ningún requisito especial más allá del pago del pase Premium, por lo que con tan solo iniciar sesión con este requisito se obtiene en formato de regalo. No obstante, los jugadores que quieren completar la colección empiezan a cansarse de este tipo de medidas por parte de Pokémon TCG Pocket, ya que se premia en exceso a aquellos que pasan por caja con contenidos exclusivos que no se pueden obtener de ningún otro modo, algo que también ocurrió con la carta de Mewtwo shiny de pago.

Por el momento, desde Dena y The Pokémon Company no se han pronunciado acerca de este tipo de medidas, por lo que parece un hecho que seguirán formando parte del pase Premium en los próximos meses. Sin embargo, las quejas de los jugadores cada vez se están extendiendo más, solicitando ciertos cambios en el juego para que su dinámica sea más atractiva, por lo que habrá que esperar para ver cómo avanza en los próximos meses.