Disney Plus+ revela el tráiler de 'Percy Jackson y los dioses del Olimpo' entre pesadillas y monstruos

A falta de poco más de un mes para su estreno, Disney Plus+ no ha esperado más y este jueves ha publicado el tráiler oficial de la segunda temporada de 'Percy Jackson y los dioses del Olimpo', que comienza con el protagonista, interpretado por Walker Scobell, contando sus pesadillas, en las que "ve el futuro" o "intentan matarle".

La serie llegará a la plataforma el próximo 10 de diciembre y girará entorno a la odisea épica en la que deberá embarcarse el hijo de Poseidón, que deberá ir hasta el Mar de los Monstruos en busca de su mejor amigo Grover y del Vellocino de Oro, tal y como ocurre en la saga de novelas.

Al comienzo del adelanto, se ve a Grover (Aryan Simhadri) en una playa enfrentándose a un monstruo gigante con tentáculos que lo arrastra al mar, antes de que se vea al propio Percy en un bosque siendo atacado por un monstruo humanoide y luego por Luke (Charlie Bushnell), su amigo que lo traicionó en la primera temporada para luchar por el titán Cronos.

A continuación, Percy y Annabeth (Leah Sava Jeffries) se reencuentran y comparan sus premoniciones. Percy dice que ha estado soñando con Grover y Annabeth con el Campamento Mestizo. Junto con el cíclope Tyson (Daniel Diemer), toman un taxi mágico conducido por las místicas hermanas Gray (Sandra Bernhard, Kristen Schaal y Margaret Cho) de regreso al campamento, donde Dioniso (Jason Mantzoukas) les advierte que "el peligro que acecha al campamento es mayor de lo que puedan imaginar" y presencian cómo Luke envenena el árbol que sostiene la barrera protectora del campamento.

Pero la trama se vuelve más oscura, en sintonía con las imágenes, cuando una voz misteriosa, presumiblemente la de Cronos, exclama: "Mata al hijo de Poseidón". Tras ello, se ve a Percy desplomándose en el campo de batalla por un golpe de Charlie.

La ficción que narra las aventuras del joven semidios escritas por Rick Riordan ha sido renovada por una tercera temporada, que contará con acento español tras la incorporación de Dafne Keen, quien interpretará a Artemisa, la diosa griega de la caza y la luna. Un personaje que prefiere la libertad del aire libre a la política y la formalidad del Olimpo.