Quiere ser la nueva 'El Señor de los Anillos', y esta serie es una auténtica joya en bruto que tienes en streaming

No te voy a mentir. Cuando escuché hablar por primera vez de la serie La Rueda del Tiempo en Prime Video, no sabía muy bien qué podía esperar de ella. Las primeras opiniones sugerían que iba a convertirse en una especie de heredera de El Señor de los Anillos, y eso es suficiente para que la propuesta llame la atención a más de uno. Sin embargo, la serie de fantasía de Prime Video no busca copiar la obra de Tolkien, sino construir su propio legado con sus propias reglas y una identidad muy marcada.

La historia arranca en un pequeño pueblo en el que un grupo de jóvenes vive una vida aparentemente tranquila. Eso cambia cuando aparece Moiraine, ya que la situación se pone patas arriba. Lo cierto es que ella es parte de las Aes Sedai, una orden de mujeres que manejan un poder ancestral. Dicho esto, Moiraine cree que uno de estos jóvenes podría ser la reencarnación del Dragón, una figura capaz de salvar o destruir el mundo.

Un mundo de fantasía con reglas propias

Ese punto de partida es muy directo, casi clásico en este tipo de género, pero lo interesante es cómo lo desarrollan. Lo que más consiguió atrapar al público fue la forma en que se aprovechó la magia como un recurso narrativo más. No es solo un recurso visual bonito, sino que se aprovecha como una fuerza compleja que tiene sus propias reglas y consecuencias. El sistema mágico también tiene peso en la historia.

¿Hay altibajos? La respuesta corta es que sí. La primera temporada tiene momentos con un ritmo marcado por la lentitud, y a veces se nota que están pretendiendo construir un universo muy completo con la calma que merece. Pero eso cambia radicalmente en la segunda temporada. El ritmo mejora muchísimo, los personajes evolucionan y algunas escenas se sienten realmente épicas. Ahí es cuando entiendes que La Rueda del Tiempo no solo tiene potencial, sino que empieza a cumplir las expectativas de un público cada vez más exigente.

No es una serie para ver con distracciones, ya que es una propuesta que requiere atención en cada detalle. La realidad es que te recompensa con un mundo riquísimo, personajes que crecen y un lore que consigue atraparte desde el primer minuto. ¿Podría decirse que es la nueva El Señor de los Anillos? Lo cierto es que no exactamente. Simplemente es La Rueda del Tiempo, y eso ya es más que suficiente. Las malas noticias son que se ha cancelado en su tercera temporada, pero sigue siendo una serie que merece la pena.

La serie La Rueda del Tiempo está disponible en Prime Video.