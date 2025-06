El regreso esperado que nunca llegó: este personaje clave no aparece en 'Karate Kid: Legends' tras 30 años

Después de no aparecer en ninguno de los episodios finales de la serie de Cobra Kai, muchos espectadores pensaron que un personaje importante de la franquicia tendría un cameo en Karate Kid: Legends. Sin embargo, esto no fue lo que acabó sucediendo. El reparto de Karate Kid: Legends incluye a Jackie Chan o Ralph Macchio. Sin embargo, la nueva película de la franquicia se centra en un personaje nuevo: Li Fong.

En Karate Kid: Legends, Ben Wang interpreta a Li Fong, un estudiante que se muda de Pekín a Nueva York para terminar uniéndose a un torneo de kárate. Desde su estreno, las críticas de Karate Kid: Legends han sido algo dispares, pero la película demuestra que la franquicia aún tiene mucho potencial. Aunque podría decirse que marca el comienzo de una nueva era, el público esperaba que Karate Kid: Legends mostrase a Julie Pierce, quien no ha aparecido desde The Next Karate Kid, la entrega que se estrenó en 1994.

Un nuevo comienzo en la franquicia de 'Karate Kid'

Antes de que se produjera el estreno de Karate Kid: Legends, muchos espectadores pensaron que Julie Pierce podría aparecer en la película. Lo cierto es que su aparición no habría sido inapropiada, ya que la película también incluye a Jackie Chan y Ralph Macchio. Aunque el Sr. Han y Daniel LaRusso son personajes más populares de la franquicia, Julie Pierce podría considerarse importante, ya que fue la protagonista de la cuarta película de Karate Kid.

La realidad es que Karate Kid: Legends es una película que rinde homenaje al Sr. Miyagi. Si bien es cierto que el Sr. Han se refirió a Daniel como el alumno más destacado del Sr. Miyagi, no se menciona a Julie Pierce. Y es decepcionante que la franquicia siga ignorando al personaje que interpretó Hilary Swank.

Es triste que haya pasado a un papel tan secundario, sobre todo porque muchos otros personajes de las películas originales han retomado sus papeles en algún momento. Además, por lo que hemos visto, Julie Pierce podría ser la segunda alumna más relevante del Sr. Miyagi. Por lo tanto, aunque es cierto que The Next Karate Kid recibió malas críticas, Julie Pierce es un personaje que necesita tener una segunda oportunidad.