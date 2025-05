Rubius habla de la opción de empezar a retransmitir en Kick

Cuando comenzó la tendencia de subir vídeos a internet, YouTube se convirtió, sin saberlo en aquel momento, en el principal hogar de lo que en unos años se convertiría en una de las profesiones mejor valoradas del mundo: la de creador de contenido.

Sin embargo, con el paso del tiempo y la evolución de esta industria, han sido muchas las plataformas que han intentado convertirse en el portal preferido para aquellos que se ganan la vida con su contenido en internet.

Algunas como Twitch están ya claramente establecidas, pero su competencia con Kick es una realidad. La web verde cada día crece más e intenta fichar a usuarios más importantes.

El último en hablar de la posibilidad de pasarse de una a otra ha sido Rubius, que ha matizado incluso algunas de las condiciones que exigiría, asegurando que ve imposible que Kick cumpla con todas ellas.

Rubius habla de dejar Twitch y asegura que antes se iría a YouTube que a Kick

La cuenta de TikTok Twitchparida ha sido la encargada de recoger estas palabras del streamer, que respondió así a una pregunta de su chat: “Yo cambiarme algún día, que lo dudo porque estoy muy a gusto aquí, pero de cambiarme algún día, creo que antes de a Kick me iría a YouTube”.

Aun así, la idea de volver a la plataforma en la que empezó para hacer directos parece no convencerle por su logaritmo, abriendo la puerta a replantearse Kick como una opción más realista.

“Tranquilos chicos, de momento no tenéis que preocuparos. A no ser que venga Kick ahora mismo y me diga, Rubius, te ofrecemos una pareja estable y una casa para todos tus viewers, y, aparte, te ofrecemos transferir todas las subs que tienes actualmente en Twitch y todos los puntos que tiene cada persona en su canal”, declaró Rubius fijandoestos requisitos para plantearse el cambio.