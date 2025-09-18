La segunda temporada de 'Miércoles' destroza el récord de 'Stranger Things' en Netflix

Desde su estreno en 2022, Miércoles se convirtió en un fenómeno global para Netflix, llegando incluso a ocupar el primer puesto en la lista de series más vistas de la historia del servicio. Desde ese momento, la plataforma se dio cuenta de que tenía otro éxito mundial entre manos y ha sabido potenciarlo y expandirlo.

Ahora, con el lanzamiento de su segunda temporada, la producción inspirada en la familia Addams ha logrado un nuevo hito que deja atrás a otro de los fenómenos culturales fabricado por Netflix, Stranger Things, que está cerca de lanzar su última temporada.

El nuevo récord que coloca a Miércoles por delante de Stranger Things

Netflix confirmó que la segunda temporada de Miércoles ha entrado oficialmente en el top 10 de las series más populares a nivel mundial, alcanzando la décima posición. Con ello, desbancó a la tercera temporada de Stranger Things, que hasta ahora ocupaba ese lugar. Esto significa que Miércoles cuenta con dos temporadas dentro del top 10, mientras que la serie de Once solo mantiene la cuarta, situada actualmente en el tercer puesto.

Este hito demuestra que la estrategia de la plataforma de dividir esta segunda entrega en dos partes, con los primeros cuatro episodios estrenados el 6 de agosto y los restantes el 3 de septiembre, ha sido la correcta. Aunque esta decisión generó cierto malestar entre los seguidores de la serie, la temporada ha recibido incluso mejores críticas que la primera.

A pesar del golpe, no todo está perdido para Stranger Things. El esperado estreno de su quinta y última temporada, previsto para finales de 2025, podría devolverle otro puesto en el ranking e incluso superar a Miércoles. Netflix ya ha confirmado que esta temporada final se dividirá en tres partes, con estrenos programados para noviembre y diciembre, lo que garantiza un impacto mediático similar al de sus entregas anteriores.