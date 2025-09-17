'Stranger Things' resuelve oficialmente el mayor misterio sobre Dustin antes de la quinta temporada

Desde su estreno en 2016, la receta del éxito Stranger Things ha estado compuesta por un montón de ingredientes. Para conseguir el impacto social que ha tenido la producción de Netflix hay que hacer muchas cosas bien, aunque puede que una de las más destacables es la atmósfera de misterio que se supo transmitir desde el principio. Esta nos ha dejado muchas preguntas durante el paso de las temporadas, pero una de ellas se acaba de resolver.

La obra de Broadway, Stranger Things: la primera sombra ha sido la encargada de revelar uno de los mayores enigmas de esta historia. Por fin ha sido revelada la identidad del padre de Dustin Henderson, un personaje entrañable que, pese a su relevancia, apenas ha tenido referencias familiares más allá de su madre.

Stranger Things revela la identidad del padre de Dustin Henderson

Ambientada en Hawkins en 1959, La primera sombra explora la adolescencia de Henry Creel antes de convertirse en Vecna, y, al mismo tiempo, muestra a versiones jóvenes de personajes conocidos como Joyce, Hopper y los futuros padres de varios miembros del grupo protagonista. Entre ellos, aparecen Claudia Yount y Walter Henderson, que en ese momento comenzaban su noviazgo.

La producción no solo confirma que Walter Henderson es el padre de Dustin, sino que también en la obra se detalla que la familia Henderson regentaba una licorería en Hawkins durante los años de juventud de Walter y Claudia (aunque no se especifica qué ocurrió con el negocio más adelante). Posteriormente, un libro complementario del universo, El experimento Dustin, revela que Walter fue infiel a Claudia y que el matrimonio se separó poco antes de los sucesos de la primera temporada, motivo por el cual Dustin y su madre regresaron a Hawkins.

Si bien ya conocemos la identidad de su padre, la incógnita ahora gira en torno a su paradero durante los eventos de la quinta temporada. No hay pistas sobre dónde vive ni si mantiene algún tipo de relación con su hijo, aunque las fuentes literarias sugieren que su papel podría ser irrelevante.

Aun así, la temporada final podría ofrecer un cierre emocional para Dustin en este aspecto, sobre todo tras la muerte de Eddie, que representaba una figura fraternal para él.