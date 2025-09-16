El nuevo villano de Miércoles podría traer consigo un polémico cambio en la serie

La segunda temporada de Miércoles dejó a los espectadores con un montón de preguntas por resolver para la próxima entrega de la serie de Netflix gracias a su final cargado de intriga. Entre todas ellas, es posible que el giro más comentado estuvo en la aparición de un personaje misterioso que podría convertirse en el gran antagonista de la tercera temporada y, de paso, abrir la puerta a un cambio significativo dentro del universo de la Familia Addams.

En las últimas escenas, se mostró a Ophelia Frump, la hermana de Morticia Addams, prisionera en un sótano. Aunque no se reveló su rostro ni la actriz que la interpretará, todo apunta a que su irrupción estará ligada a un nuevo conflicto directo con Miércoles, con un mensaje escrito en sangre que advertía que la joven protagonista debía morir.

La llegada de Ophelia Frump y el impacto que podría tener

Catherine Zeta-Jones en Miércoles Netflix

En la serie original de los años 60, Ophelia Frump fue interpretada por Carolyn Jones, la misma actriz que daba vida a Morticia. Esta práctica podría repetirse ahora con Catherine Zeta-Jones, lo que añadiría un giro interesante al ver a la misma actriz encarnando tanto a la madre protectora como a la tía antagonista. Una decisión de casting que, de confirmarse, reforzaría la tensión dramática entre madre e hija que ha caracterizado a la serie desde su inicio.

Uno de los elementos más discutidos de Miércoles ha sido precisamente el cambio en la relación entre Morticia y su hija. Mientras que en otras adaptaciones Morticia aparecía como una madre comprensiva y respetuosa, en la versión de Netflix han apostado por dotarla de un carácter sobreprotector, frente a una Miércoles también mucho más rebelde. La introducción de Ophelia como villana podría convertir esta dinámica en el centro absoluto de la trama con una madre que quiere protegerla a toda costa ante una tía que busca acabar con ella, y ambas con el mismo rostro.

Este giro, además de polémico, podría añadir una capa inédita de complejidad al relato y consolidar la tercera temporada como una de las más intensas de la serie.