La serie de 'The Last of Us' podría terminar de manera definitiva en la temporada 3

The Last of Us se ha convertido en uno de los grandes licencias del sector del videojuego, especialmente tras su adaptación al formato televisivo con la serie de HBO. Tras la finalización de su temporada 2, la productora ya se encuentra trabajando en la nueva tanda de episodios tras la salida de Neil Druckmann para poder centrarse en los videojuegos que se encuentran en desarrollo en Naughty Dog. Y, a pesar de que en principio se planeaban cuatro temporadas, existe la posibilidad de que solo sean tres.

Al menos eso es lo que se está planeando entre los responsables de la serie de The Last of Us en estos momentos. Según Casey Bloys, el presidente de contenidos de HBO, Craig Mazin se encuentra debatiendo con su equipo en estos momentos las posibilidades que hay con la serie en esta tercera temporada. "La serie está definitivamente planeada para 2027. Craig aún está decidiendo si serán dos temporadas más o una temporada más larga. Aún no se ha decidido", afirma en una entrevista concedida al medio Variety.

La temporada 3 de The Last of Us contará el viaje desde la perspectiva de Abby

Lo que está claro es que la temporada 3 de The Last of Us ofrecerá la perspectiva del viaje de Abby, por lo que aún quedará la resolución final en el teatro y el viaje a Santa Bárbara que termina con los acontecimientos de The Last of Us Parte II. En este sentido, si HBO decide hacer una temporada más larga se podría llegar a cubrir todo lo que resta del juego, mientras que si se decide apostar por una cuarta temporada, darían algo de margen al estudio californiano para un hipotético The Last of Us Parte III.

Por el momento solo queda esperar para saber cuál es la resolución acerca de este asunto, ya que en estos momentos se trata de una de las producciones más exitosas de la plataforma, a pesar de que el desarrollo de la segunda temporada ha ido perdiendo audiencia de manera exponencial.