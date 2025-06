210 euros de descuento en este volante Logitech que es compatible con PS4, PS5 y PC

Pasan los años y el Logitech G29 Driving Force sigue siendo uno de los mejores volantes para adentrarse en el mundo del simracing. No es el mejor volante, pero si tenemos en cuenta la relación calidad-precio, pocos están a la altura. Así que, si estás buscando un volante que sea bueno, bonito y barato, no puedes dejar pasar esta oferta. En el momento de escribir estas líneas tiene un 49 % de descuento y un precio muy tentador.

El Logitech G29 Driving Force tiene un precio recomendado de 429 euros, pero actualmente está disponible por 289 euros en la web de Logitech. No obstante, lo puedes conseguir por 219 euros en Amazon y PcComponentes. No hace falta decir que estamos hablando de un chollo que no puedes dejar pasar, no todos los días está rebajado 210 euros. Por cierto, cuenta con más de 40.200 valoraciones, reseñas positivas y una puntuación de 4,6 estrellas sobre 5. Por lo tanto, este volante es una apuesta segura.

Hazte con el volante Logitech G29 Driving Force por menos de 220 euros

Si bien hay muchos volantes por unos 220 euros, es difícil encontrar uno que esté a la altura del Logitech G29 Driving Force. Este volante es perfecto si quieres disfrutar de una experiencia más realista a la hora de jugar a Gran Turismo 7, Forza Motorsport o bien cualquier otro juego de coches. Además, funciona en PS4, PS5 y PC. En cuanto a construcción y diseño, está hecho ser cómodo y durar. De hecho, el volante esta recubierto con cuero cosido a mano, mientras que los pedales, levas y volante son de acero inoxidable.

Uno de los puntos fuertes de este volante es el potente Force Feedback con dos motores que aumenta la inmersión a la hora de jugar. A nivel interno lleva engranajes de transmisión helicoidales que reducen el ruido y la vibración. Por cierto, el volante permite una rotación de hasta 900 grados, por lo que permite hacer dos giros y medio, al que en un coche de Fórmula 1. A su vez, lo pedales ni lineales sensibles a la presión ofrecen una excelente capacidad de respuesta y precisión.

Si quieres disfrutar de una experiencia más inmersiva y decir adiós a jugar con mando, entonces no lo dudes más y hazte con el Logitech G29 Driving Force ahora que tiene un descuentazo, no te arrepentirás. Este volante es una apuesta segura a corto, medio y largo plazo.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.