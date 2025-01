Japanese Drift Master: Un mundo abierto de 250 kilómetros para los amantes del drifting

Cualquiera que siga el mundo de los videojuegos de carreras habrá notado el creciente interés por ‘JDM Japanese Drift Master’. Desde sus primeras apariciones en ferias y eventos, el formato para PC ha generado grandes expectativas, y no es para menos. Su temática basada en el drifting japonés ha llamado la atención con un mundo abierto que logra mezclar la velocidad con el arte del derrape y un estilo muy característico. Desarrollado por Gaming Factory, es un juego que celebra la cultura automovilística japonesa, centrándose en uno de los aspectos más fascinantes y técnicos de las carreras: el drifting.

Si las primeras demostraciones del juego han sido impresionantes, el 26 de marzo de 2025 tendremos la oportunidad de ver si ‘JDM’ es capaz de ofrecer una experiencia de carreras arcade que logre equilibrar la diversión y la autenticidad, con un mundo abierto rico en contenido. En su estreno se podrán recorrer más de 250 kilómetros de carreteras, desde sinuosos caminos de montaña hasta las agitadas calles urbanas de Japón. Este extenso mapa está diseñado para ofrecer una experiencia exigente para aquellos que buscan perfeccionar sus habilidades en el drift, con una amplia variedad de rutas que pondrán a prueba tanto la destreza como la capacidad de adaptación del jugador.

Pero algo que realmente destaca del conjunto es la atención al detalle en la recreación de los paisajes japoneses. La belleza natural de los entornos, combinada con la arquitectura típica de pequeños pueblos y ciudades, crea un escenario perfecto para las carreras. El ciclo dinámico de día y noche, sumado a las estaciones del año, también refuerza la sensación de estar en un mundo vivo y cambiante.

En cuanto a su argumento, ‘JDM Japanese Drift Master’ presenta a Hatori Hasashi, un piloto que intenta introducirse en el mundo de las carreras callejeras, donde el derrape es más que una técnica: es una forma de vida. La trama, aunque sencilla, parece estar bien integrada en el contexto del juego, y a medida que avancemos, descubriremos más sobre los personajes, las rivalidades y los eventos que marcan el curso de la historia. La cultura japonesa está presente en cada rincón de la producción, desde la música que acompaña las carreras hasta las pequeñas referencias a la vida cotidiana.

Hatori 'Scorpion' Hasashi



Hatori is a descendant of a shinobi (assassin) family lineage, determined to prove himself to his father and honor his family’s legacy. Aggressive and ambitious, he uses drifting to channel his rage and escape the pressures of his life, always striving… pic.twitter.com/UJsOsKqeVa