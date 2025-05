Los mejores mandos y volantes para Nintendo Switch 2

Tener un segundo mando para Nintendo Switch 2 nunca esta de más, sobre todo si suelen venir amigos a casa y queremos pasar un buen rato jugando en cooperativo. Además, no hace falta gastar mucho dinero, podemos encontrar mandos de calidad por menos de 40 euros. Algunos tienen licencia oficial y otros, aunque no cuentan con el sello de aprobación de Nintendo, son compatibles.

Si prefieres jugar en modo sobremesa te recomendamos comprar un mando más ergonómico que los Joy-Con 2. Si bien estos últimos se pueden usar sin ningún problema, digamos que no son muy cómodos para de largas sesiones de juego. En cuanto a los volantes, no hay mucha variedad, aunque esto podría cambiar en el futuro. Por lo pronto, nosotros hemos elegido dos que destacan por su relación calidad-precio.

Ahora bien, puede que antes de adquirir un mando te hagas preguntas como, qué marcas tienen licencia oficial o si es posible usar un mando de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2. Pues bien, a continuación, y antes de echar un vistazo a los mejores mandos y volantes que puedes comprar, responderemos a estas dos preguntas que nos parecen muy interesantes.

Marcas con licencia oficial para fabricar mandos compatibles con Nintendo Switch 2

Los productos que tienen este sello son 100 % compatibles con la consola de Nintendo Nintendo

PowerA, HORI y PDP son algunas de las marcas más importantes que tienen licencia oficial de Nintendo en algunos de sus mandos y accesorios. En la caja de los mismos se puede ver el sello de aprobación de Nintendo, y esto nos garantiza que son 100 % compatibles, además de que han pasado un exhaustivo control de calidad. Ahora bien, también hay la venta productos/artículos que no tienen dicho sello, pero que funcionan sin ningún problema.

¿Se pueden usar mandos de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2?

Sí, los mandos de Nintendo Switch funcionan en Nintendo Switch 2, salvo contadas excepciones. Esto es algo que Nintendo deja claro en su web. Por lo tanto, si en su día compraste un mando, tendría que funcionar, ya sea por cable USB o Bluetooth.

Mandos y volantes para Nintendo Switch 2: los mejores modelos del momento

Para que no tengas que perder el tiempo buscando los mejores mandos y volantes para Nintendo Switch 2, lo hemos hecho por ti. A continuación, te dejamos con varias opciones. Independiente de cuál compres finalmente, no arrepentirás. Además, algunos suelen están en oferta, así que con algo de paciencia lo podrás conseguir más barato.

Mando Pro de Nintendo Switch 2

El mando Pro de Nintendo Switch 2 tiene vibración HD 2 Nintendo

Diseño para la nueva consola de Nintendo, el mando Pro 2 tiene nuevas características y funciones: vibración HD 2, botón C para abrir GameChat y botones GL/GR personalizables. A todo esto hay que añadir controles de movimiento, funciones amiibo integradas, botón de captura y un miniconector estéreo de 4 polos y 3,5 milímetros. A nivel de autonomía, lleva una batería de 1.070 mAh que puede durar hasta 40 horas con una carga completa.

Mando Pro de Nintendo Switch

Este mando se puede conectar por cable y vía Bluetooth Nintendo

Pasamos al mando Pro de primera generación que fue lanzado junto a Nintendo Switch. Sin duda, sigue siendo una gran compra, sobre todo cuando está en oferta. Este mando te permite jugar cómodamente en modo sobremesa y se puede conectar por cable y a través de Bluetooth. Al igual que el mando Pro 2, permite usar los amiibo y tiene sensor de movimiento. Tampoco podía faltar la vibración HD para mejorar la inmersión cuando jugamos. También incorpora una batería recargable que ofrece una autonomía de hasta 40 horas. Dicha batería se puede cargar mientras juegas, solo hay que conectar el cable USB en uno de los puertos de la base de Nintendo Switch.

Mando inalámbrico PowerA

La compatibilidad es uno de los puntos fuertes de este mando PowerA

Si buscas un mando inalámbrico con licencia oficial de Nintendo que sea bueno y barato, aquí tienes uno con reseñas mayormente positivas en Amazon. Suele estar disponible por menos de 40 euros y el precio puede variar según el color/diseño. Al contrario que los dos primeros mandos que hemos recomendado, este funciona con dos pilas AA, pero la autonomía es la misma. Además de funcionar en todos los modelos de la primera Nintendo Switch, también lo puedes usar en la nueva. No hace falta decir que es un mando muy ergonómico que ha sido diseñando para largas sesiones de juego. Ahora bien, al ser tan asequible PowerA que tenido que recortar algunas funciones. No tiene vibración HD, NFC y tampoco sensores de movimiento. Si bien es mucho más básico, sigue mereciendo la pena si tenemos en cuenta la relación calidad-precio.

Set de mando Joy-Con 2

Los Joy-Con 2 solo se pueden usar en Nintendo Switch 2 Nintendo

Y, hablando de los mejores mandos, no podían faltar los Joy-Con 2, que son más grandes, cómodos y con más funciones que los primeros. Sobre esto último, decir que se pueden usar a modo de ratón. Es una de las novedades más importantes junto a la vibración HD 2. Así pues, si te gustan los juegos de disparos en primera persona, esta nueva función de encantará. Por lo demás, también encontramos NFC para usar los amiibo y botón C para abrir GameChat y sensores de movimiento. Pero, ¿qué hay de la batería? Lleva una de 500 mAh que ofrece una autonomía aproximada de 20 horas. Si bien los Joy-Con 2 vienen con la consola, no está de más tener otra pareja por lo que pueda pasar.

8BitDo Ultimate 2C Bluetooth

Además de ser compatible con Nintendo Switch y Nintendo Switch 2, este mando también funciona en otras plataformas 8BitDo

Aunque no tiene licencia oficial de Nintendo, el 8BitDo Ultimate 2C Bluetooth es otro mando inalámbrico que sin duda nos parece un acierto. Para empezar, las palancas son de efecto Hall, así que te olvidarás del tan temido drift. A esto hay que añadir vibración, dos botones programables (R4 y L4), agarre antideslizante, función Turbo, Bluetooth, un puerto USB y una batería recargable de 480 mAh que puede durar hasta 15 horas con una carga completa. Como puedes, ver no está nada mal para tener un precio aproximado de 30 euros.

Volante Subsonic Superdrive GS550 Racing

Si te gustan los juegos de coches y quieres dar el salto a un volante, este de Subsonic tiene un precio muy competitivo. Además, es multiplataforma. Sí, las leído bien. No solo funciona en la consola de Nintendo, sino también en PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X|S. Este volante ha sido diseñado para brindar una experiencia de conducción más realista, de ahí que tenga una palanca de cambios, un motor de doble vibración (3 niveles de sensibilidad) y dos pedales (freno y acelerador). Lo que es volante en sí, tiene un ángulo de rotación de 270 grados y 25 centímetros de diámetro.

Volante HORI Mario Kart Pro Deluxe

¿Eres fan de Mario y aficionado a los juegos de carreras? Entonces tienes que echar un vistazo al HORI Mario Kart Pro Deluxe. No solo tiene licencia oficial de Nintendo, sino también una serie de características que lo hacen un volante que merece la pena comprar. Tiene un diámetro de 28 centímetros (escala 1:1), un ángulo de rotación de 270 grados, dos levas para cambiar de marcha, botones totalmente programables, una empuñadura de goma texturizada para mejorar el agarre y dos pedales analógicos para una conducción más realista. Por último, cabe mencionar que, además de funcionar en la consola de Nintendo, es compatible con PC (Windows 10/11).

Estos son los mandos y volantes que desde nuestro punto de vista son los mejores que puedes para tu Nintendo Switch 2. Sobre cuál elegir, todo depende de tus gustos y de tu presupuesto. Por suerte, hay para todos los bolsillos, así que si tienes un presupuesto muy ajustado no te quedarás sin mando.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.