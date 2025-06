60 euros más barato: este portátil de 16,1 pulgadas lleva un AMD Ryzen 7 y su precio te dejará sin palabras

Tenemos que hablar del AOC ‎AX16 Pro, un portátil que tiene un cupón descuento en Amazon, así que es un buen momento para comprarlo. Estamos hablando de un equipo que, si bien no es muy conocido, cuenta con reseñas mayormente positivas y una puntuación de 4,3 estrellas sobre 5. Así que, si estás buscando un portátil para estudiar, trabajar o bien llevar a cabo cualquier otra tarea que no sea muy exigente, entonces puede que te interese.

Cabe mencionar que el AOC ‎AX16 Pro tiene un precio de venta recomendado de 489 euros, pero si lo compras en Amazon y marcas la casilla aplicar cupón de 60 euros será tuyo por 429 euros. Dicho cupón es válido hasta el 23 de junio a las 23:59 horas. No es el mínimo histórico, pero sigue siendo una oferta irresistible si tenemos en cuenta todo lo que ofrece para ser un equipo tan asequible.

Ahorra 60 euros comprando el AOC ‎AX16 Pro en Amazon

El AOC ‎AX16 Pro tiene todo tipo de puertos AOC

AOC es una marca que destaca por la relación calidad-precio de sus productos, y este no es la excepción. El AOC ‎AX16 Pro es una opción muy interesante si tenemos en cuenta sus características. Este portátil tiene una pantalla IPS Full HD de 16,1 pulgadas que es perfecta para trabajar, consumir todo tipo de contenido y jugar. Sobre esto último, aunque no eso un equipo gaming, puede mover muchos juegos, sobre todo títulos indie que suelen ser menos exigentes en cuanto a requisitos.

En su interior lleva el procesador AMD Ryzen 7 5700U (8 núcleos), 16 GB de RAM, un SSD de 512 GB y una tarjeta gráfica integrada AMD Radeon Graphics (Vega 8). Esta configuración garantiza un buen rendimiento, incluso si trabajas con varias programas a la vez. Por otro lado, y al contrario que otros portátiles de su categoría, este tiene la carcasa metálica. Esto no solo mejora la durabilidad, también le da un toque más prémium.

No menos importante es la conectividad, y aquí encontramos x2 USB 3.2, x1 USB 2.1, x1 USB tipo C, x1 HDMI, x1 lector de tarjetas, un conector de 3,5 milímetros para auriculares, Bluetooth 5.2 y Wi-Fi 6. Como puedes ver, no está nada mal. Por último, decir que viene con Windows 11 preinstalado, así que no hay que comprar la licencia OEM por separado.

Aprovecha que se puede conseguir el AOC ‎AX16 Pro por 60 euros menos y hazte con el tuyo, no te decepcionará. Es un equipo que, si bien no lleva un procesador AMD Ryzen de última generación, sigue dando la talla.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.