Caída de 260 euros en este MacBook Pro con chip M4 y 1 TB de almacenamiento

El MacBook Pro es la joya de la corona de los portátiles de Apple y está disponible en dos tamaños, 14 y 16 pulgadas. Pues bien, hoy hablaremos del primero. Resulta que este equipo está rebajado en Amazon y vuelve a rozar su precio mínimo histórico, así que es un buen momento para comprarlo. Si a la hora de trabajar no estás atado a Windows 11 y los programas que usas habitualmente están disponibles en macOS, entonces puede que te interese. A modo de adelanto diremos que no te decepcionará.

Ahora puedes comprar el MacBook Pro de 14 pulgadas con chip M4 y 1 TB de almacenamiento por 1.919 euros en Amazon. Si tenemos en cuenta que este mismo modelo tiene un precio de venta recomendado de 2.179 euros, te ahorras 260 euros. Si bien no es un equipo barato, hay que tener en cuenta que esta pensado para profesionales que se dedican a la edición de vídeo o fotografía, por poner dos ejemplos. En cuanto a las reseñas por parte de los usuarios, no hace falta decir que son mayormente positivas, de ahí que tenga una puntuación de 4,5 estrellas sobre 5.

Hazte con el MacBook Pro de 14 pulgadas con chip M4 (1 TB) en Amazon por 1.919 euros

Este portátil pesa 1,55 kg Apple

Este portátil es una pasada en todos los sentidos. Para empezar, tiene una pantalla Liquid Retina XDR de 14,2 pulgadas con una resolución nativa de 3.024 por 1.964 pixeles que se ve de escándalo, incluso dándole la luz del sol. Se nota que su panel cuenta con un pico de brillo de 1.600 nits (1.000 nits sostenidos). A esto hay que añadir una frecuencia de actualización adaptativa de hasta 120 Hz y True Tone. Ya sea para trabajar, ver series o jugar, su calidad de imagen no te dejará indiferente.

A nivel interno encontramos el chip M4 (CPU y GPU de 10 núcleos), 16 GB de memoria unificada y 1 TB de SSD. No hace falta decir que ofrece un buen rendimiento, independientemente de la tarea. Además, tiene mucho espacio de almacenamiento, así que en un principio no tendrías que usar un SSD externo, a no ser que trabajes con archivos muy pesados. Por cierto, al contrario que el MacBook Air que no tiene ventiladores, este lleva uno para mantener a raya la temperatura. Ahora bien, apenas hace ruido a pleno rendimiento.

La autonomía es otro de los puntos fuertes de este portátil. Incorpora una batería de 72,4 vatios hora que ofrece hasta 16 horas de navegación web vía Wi-Fi. Además, soporta carga rápida e incluye un cargador USB tipo C de 96 vatios. Por otro lado, y pasando a la conectividad, tiene x3 puertos Thunderbolt 5 (USB tipo C), x1 toma para auriculares de 3,5 milímetros, x1 HDMI, x1 lector para tarjetas, x1 MagSafe 3, Bluetooth 5.2 y Wi-Fi 6E.

Sin duda, el MacBook Pro de 14 pulgadas con chip M4 es uno de los mejores portátiles para productividad que puedes comprar. Aprovecha que está más barato del precio recomendado y llévatelo por 1.919 euros, no te arrepentirás.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.