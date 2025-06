Cambia de móvil sin gastar mucho dinero gracias a esta oferta donde el Nothing Phone (3a) tiene un precio increíble

Uno de los últimos smartphones que ha lanzado Nothing vuelve a estar en oferta, así que, si estás buscando un móvil de gama media que tenga un precio atractivo puede que te interese. Se trata del Nothing Phone (3a), un dispositivo que tiene un precio de venta recomendado de 329 euros en la web de Nothing. A modo de adelanto diremos que cuenta con una puntuación de 4,6 estrellas sobre 5 en Amazon. Además, el mes pasado se vendieron más de 200 unidades.

Tienes la oportunidad de comprar el Nothing Phone (3a) por 271 euros en Amazon y MediaMarkt, mientras que en PcComponentes cuesta 279 euros. Cabe mencionar que pocas veces ha estado tan barato en estas tiendas, de ahí que sea una oferta irresistible que no puedes dejar pasar si quieres cambiar de móvil. De hecho, es una de las mejores opciones que hay ahora mismo por menos de 275 euros.

Llévate el Nothing Phone (3a) por tan solo 271 euros

Ahora que hemos hablado del precio es hora de echar un vistazo a las especificaciones técnicas del Nothing Phone (3a). Para empezar, cuando lo enciendes sorprende por su interfaz de usuario tan minimalista que le da un toque único. Aquí tiene mucho que ver el sistema operativo Nothing OS, que está basado en Android 15. A esto hay que sumar la interfaz Glyph que hay en la parte posterior del smartphone. Dicha interfaz consta de unas franjas de luz personalizables que proporciona a los usuarios una nueva forma de interacción y comunicación.

En cuanto a la pantalla, estamos hablando de un panel AMOLED de 6,77 pulgadas con resolución 2.392 por 1.080 píxeles. No solo muestra colores vibrantes y tiene buenos ángulos de visión, sino que también cuenta con un pico de brillo de 3.000 nits, y esto quiere decir que se ve muy bien en exteriores. Por cierto, al tener una tasa de refresco de 120 Hz todo se siente muy fluido.

Para garantizar un buen rendimiento Nothing ha apostado por el procesador Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, que ha demostrado estar a la altura bajo cualquier escenario. Ya sea usando las aplicaciones del día a día o jugando, da la talla en todo momento. Acompañando al procesador encontramos 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Esto último no se puede ampliar. Por lo tanto, si necesitas más espacio para tus fotos y vídeos tendrás que usar Google Drive, OneDrive u otro servicio de almacenamiento en la nube.

Nothing tampoco ha descuidado el apartado fotográfico. En la parte trasera hay un sistema de tres cámaras: principal de 50 megapíxeles con autoenfoque, teleobjetivo de 50 megapíxeles y ultra gran angular de 8 megapíxeles. En cuanto a la grabación de vídeo, soporta hasta 4K a 30 fotogramas por segundo. Para elfies y videollamadas incorpora una cámara frontal de 32 megapíxeles.

Este móvil tampoco decepciona a nivel de autonomía. Lleva una batería de 5.000 mAh para que puedas usar el móvil todo el día sin tener que hacer uso del cargador. Y, a la hora de cargarlo no tendrás que esperar mucho para que la batería llegue al 100%. Hay que tener en cuenta que este smartphone tiene carga rápida de 50 vatios.

En definitiva, por 271 euros te llevas un móvil que lo tiene todo: un diseño único, buen rendimiento, una pantalla que se ve muy bien y un apartado fotográfico de primer nivel. Llegados a este punto, no podemos hacer otra cosa que recomendarlo. Así que, no lo dudes más y hazte con el tuyo antes de que finalice la oferta o se agote.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.