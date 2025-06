Disfruta de una calidad de imagen superior con esta cámara web Logitech con resolución 4K e IA que está rebajada 65 euros

Si teletrabajas o bien quieres empezar con la creación de contenido es muy importante contar con una cámara web de calidad, y aquí entra en juego la Logitech MX Brio. Estamos hablando de una cámara de gama alta que cuesta 239 euros en la web de Logitech, pero la puedes encontrar por 173,99 euros en Amazon y PcComponentes. No es el mínimo histórico, pero casi. Hace unos meses estuvo disponible por 171,55 euros. En cuanto a las reseñas por parte de los usuarios, son muy positivas, de ahí que tenga una puntuación de 4,5 estrellas sobre 5.

A nivel de compatibilidad esta cámara funciona en Windows 10/11, macOS 10.15 o posterior, ChromeOS y GNU/Linux. Así que, da igual el sistema operativo de tu ordenador, podrás usar la Logitech MX Brio sin ningún problema. Ahora bien, en ChromeOS y GNU/Linux la compatibilidad es básica ya que no hay software de Logitech para estos dos sistemaa operativos.

Llévate la cámara Logitech MX Brio por 173,99 euros

Podríamos decir que la Logitech MX Brio no es una cámara web del montón, ha sido diseñada para ofrecer una calidad de imagen y audio superior. Permite grabar en 4K UHD a 30 fotogramas por segundo o 1080p a 60 fotogramas por segundo, y esto hace que sea perfecta para reuniones de trabajo o para emitir vía streaming donde la calidad de imagen es un importante. Además, cuenta con IA para mejorar la calidad, incluso en condiciones de poca luz.

Por otro lado, instalando el software de Logitech puedes ajustar el equilibrio de blancos, activar la reducción de ruido y el enfoque automático. Si lo prefieres, también tienes la opción de ajustar manualmente la iluminación, la velocidad de obturación y mucho más. En este sentido es una cámara web que da mucho juego.

A nivel de audio, integra dos micrófonos con formación de haces y reducción de ruido. A esto hay que sumar la IA. Todo esto trabaja en conjunto para reducir el ruido de fondo con el fin de que te escuchen de forma clara y nítida. No menos importante es la privacidad, y aquí cuenta con una tapa física que permite bloquear el objetivo.

En conclusión, la Logitech MX Brio es una de las mejores cámaras de gama alta, por no decir la mejor, que puedes comprar ahora mismo por menos de 175 euros. Que pueda grabar en 4K, la mejora de imagen por IA y los dos micrófonos de alta calidad hacen que sea una opción muy interesante. Así que, si quieres ir a lo seguro y no jugártela, no dejes pasar esta oferta, no te arrepentirás.

