Disfruta de tu música favorita con estos auriculares JBL que ofrecen hasta 76 horas de autonomía y cuestan menos de lo que piensas

Si a la hora de usar auriculares prefieres los que cubren completamente la oreja, entonces tienes que echar un vistazo a los JBL Tune 720BT. Estos auriculares inalámbricos están rebajados 26 euros por tiempo limitado, así que es un buen momento para comprarlos. A modo de adelanto diremos que cuentan con más de 8.900 valoraciones en Amazon, reseñas muy positivas, una puntuación de 4,6 estrellas sobre 5 y el mes pasado se vendieron más de 1.000 unidades.

Los JBL Tune 720BT cuestan 79,99 euros cuando no están en oferta, pero en el momento de escribir estas líneas se pueden conseguir por 65,99 euros en la web de JBL. Ahora bien, también tienes la opción de comprarlos en Amazon por 53,99 euros, al igual que en PcComponentes. No hace falta decir que es un precio muy competitivo para unos auriculares inalámbricos que no están nada mal en cuanto a características.

Compra los JBL Tune 720BT por tan solo 53,99 euros

JBL suele ser sinónimo de calidad y esto es algo que se cumple en los JBL Tune 720BT. Bajo un diseño moderno, ergonómico y plegable, estos auriculares con sonido JBL Pure Bass te sorprenderán por lo bien que se escuchan. Además, instalando la aplicación JBL Headphones, que está disponible para iOS y Android, puedes ajustar el sonido a tu gusto con el ecualizador. Desde dicha app también se activa la función Voice Aware, que te permite escuchar tu voz mientras hablas.

En cuanto a las almohadillas, hacen que los auriculares sean cómodos ya que son muy suaves y apenas ejercen presión sobre las orejas. Por otro lado, y pasando a la autonomía, decir que llevan una batería que ofrece hasta 76 horas de reproducción. Y cuando queda poca batería, 5 minutos de carga son suficientes para 3 horas adicionales de música. Por cierto, incluyen un cable de carga USB tipo C.

Aprovecha que los JBL Tune 720BT tienen un 33 % de descuento y hazte con los tuyos, no te arrepentirás. Es una de las mejores opciones, por no decir mejor, que hay ahora mismo por menos de 55 euros si estás buscando unos auriculares circumaurales de calidad.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.