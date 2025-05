Este monitor 1440p de 27 pulgadas con una tasa de refresco de 180 Hz tiene un precio irresistible

Si acabas de montar tu nuevo PC y buscas un monitor gaming 1440p que sea barato, esta oferta te interesa. El AOC Q27G4XD, que tiene más de 19.800 valoraciones en Amazon, reseñas por parte de los usuarios mayormente positivas y una nota media de 4,5 estrellas sobre 5, vuelve a tener un precio muy atractivo por tiempo limitado, así que es un buen momento para comprarlo.

Con algo de paciencia podemos encontrar monitores gaming QHD por menos de 200 euros. Si ir más lejos, el AOC Q27G4XD está disponible por tan solo 179 euros en en Amazon. Por lo tanto, si quieres cambiar de monitor y tienes un presupuesto muy ajustado, es una opción muy interesante. De hecho, podríamos decir que no tiene competencia. Dicho esto, lo mejor será echar un vistazo a sus características para que veas que no está nada mal.

Llévate el AOC Q27G4XD al mejor precio en Amazon

Si tienes un presupuesto ajustado, este monitor es una opción muy interesante AOC

Por menos de 180 euros te llevas un monitor QHD (2.560 por 1.440 píxeles) de 27 pulgadas que tiene un panel Fast IPS, Al tener un tiempo de respuesta de tan solo 1 ms (GtG) y una tasa de refresco de 180 Hz es perfecto para juegos competitivos. A esto hay que añadir que cuenta con certificación Display HDR, además de soportar Adaptative Sync. Esto último elimina el tearing y stuttering para ofrecer una experiencia mucho más fluida.

Si sueles jugar a títulos como Overwatch 2, Counter-Strike 2 o VALORANT, entre otros títulos donde es muy recomendable jugar a una alta tasa de fotogramas por segundo, este monitor es una apuesta segura. También merece la pena para juegos de un solo jugador. Al final, siempre se agradece jugar a más fps. Ahora bien, tu ordenador tiene que ser lo suficientemente potente para mover los juegos en QHD y a más de 60 fotogramas por segundo.

A nivel de conectividad este monitor tiene dos puertos HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4 y una salida de audio de 3,5 milímetros. Por otro lado, cabe mencionar que el soporte permite ajustar la altura para que encuentres posición ideal mientras trabajas o juegas. Aquí echamos en falta que también se pueda girar y pivotar. En fin, no siempre se puede tener todo.

Llegados a este punto, no hace falta decir que el AOC Q27G4XD es un monitor que no te decepcionará, y ahora que solo cuesta 179 euros no puedes dejarlo escapar. Si finalmente decides comprarlo, te recomendamos que lo añadas a la cesta lo antes posible, no sabemos cuántas unidades hay disponibles.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.