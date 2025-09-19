Monitor 2K barato
Este monitor gaming 1440p/180 Hz de KTC está tirado de precio por tiempo limitado
¿Quieres dar el salto a un monitor 1440p por poco dinero? Echa un vistazo al KTC H27T7, que tiene muy buenas características y un precio increíble
Cada vez hay más usuarios de Steam que juegan en 1440p, solo hay que echar un vistazo a la encuesta sobre y hardware que hacen todos los meses. El pasado mes de agosto, el 20,19 % (+0,21 %) de los jugadores jugó a una resolución de 2.560 x 1.440 píxeles. No obstante, la mayoría, con un 55,44 %, lo hizo en 1080p. Pues bien, si estás pensando en pasarte a un monitor 1440p y cuentas con un presupuesto limitado, esta oferta es perfecta para ti.
El KTC H27T7, un monitor QHD que tiene un precio recomendado de 189,99 euros, se puede conseguir por 161,49 euros en Amazon aplicando el cupón de 28,50 euros de descuento (válido hasta el 21 de septiembre a las 23:59 horas), o incluso por 140,06 euros en AliExpress. No hace falta decir que es una oportunidad que no deberías dejar pasar, pocas veces ha estado tan barato.
Un monitor gaming QHD que también puedes usar para trabajar
A nivel de características, este monitor cuenta con un panel Fast IPS de 27 pulgadas que ofrece una resolución QHD (2.560 x 1.440 píxeles) y una tasa de refresco de 180 Hz. Además, alcanza un brillo máximo de 450 cd/m² y cuenta con certificación HDR, lo que garantiza un contraste mejorado y una excelente visibilidad incluso en escenas oscuras. Todo esto se complementa con un diseño de bisel ultrafino que mejora la inmersión.
Ahora bien, el KTC H27T7 no solo brilla en gaming. Gracias a su cobertura de color DCI-P3 del 106 % y sRGB del 133 % , es perfecto para edición de fotos, diseño gráfico o creación de contenido. La fidelidad cromática que ofrece lo convierte en una herramienta fiable para quienes necesitan precisión en su trabajo. También incorpora tecnologías como reducción de luz azul a nivel de hardware y función antiparpardeo, que ayudan a reducir la fatiga visual.
Este monitor incluye un soporte ajustable que permite regular la inclinación, la altura y el giro, adaptándose a diferentes posiciones. Por último, y pasando a la conectividad, tiene dos puertos HDMI 2.0 (hasta 144 Hz), un DisplayPort 1.4 (hasta 180 Hz), un USB 2.0 y una salida para auriculares.
Como puedes ver, el KTC H27T7 no está nada mal para lo que cuesta, y con las ofertas actuales, es difícil encontrar algo mejor en este rango de precio. Llegados a este punto, no podemos hacer otra cosa que recomendarlo. Sin duda, este monitor es un acierto.
Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.
