Este SSD Samsung de 2 TB es rápido, fiable y está 39 euros más barato del precio de venta recomendado

Hay juegos de PC que ocupan mucho espacio y hemos llegado a un punto donde un SSD de 1 TB puede llegar a quedarse corto si también instalas todos los programas que usas habitualmente. No obstante, esta unidad de almacenamiento no suele destacar por su relación capacidad-precio si la comparamos con un disco duro mecánico, de ahí que tengamos que esperar a una oferta puntual para conseguir un SSD de 2 TB o más a precio reducido. Pues bien, hoy tenemos que hablar de esto último.

El Samsung 990 PRO de 2 TB es un SSD PCIe 4.0 que tiene un precio recomendado de 204,96 euros, pero actualmente está disponible por 166,95 euros en Amazon y PcComponentes. No es el mínimo histórico, pero casi. Dicho esto, y si tienes dudas y no sabes si comprarlo, solo tienes que echar un vistazo a las reseñas para ver que es un SSD que no te decepcionará. De hecho, lo recomiendan el 98 % de los usuarios que lo han comprado en PcComponentes.

Hazte con el Samsung 990 PRO de 2 TB por menos de 168 euros en Amazon

Para sacar el máximo partido a este SSD la placa base de tu ordenador tiene que tener una ranura PCIe 4.0 o superior, en caso contrario las velocidades de lectura y escritura no pasarán de 3.500 MB/s, cuando el Samsumg 990 PRO alcanza unas velocidades de lectura/escritura de hasta 7.450 MB/s y 6.900 MB/s respectivamente. Por otro lado, y pasando a la eficiencia energética, su rendimiento por vatio ha mejorado más del 50 % con respecto al Samsung 980 PRO.

Samsung también ha hecho un gran trabajo en todo lo relacionado con la temperatura. Este SSD tiene un controlador niquelado que, junto al algoritmo de control térmico, se encargan de regular el calor para que el rendimiento no caiga en picado. A esto hay sumar la tecnología Dynamic Thermal Guard que también ayuda a regular las temperaturas. Ahora bien, si tienes pensado darle un uso intensivo al Samsung 990 PRO, no está de más ponerle un disipador de calor.

Cabe mencionar que este SSD es compatible con el software Samsung Magician. Desde este software se actualiza el firmware del Samsung 990 PRO, puedes ver el estado de la unidad, hacer una prueba de rendimiento y mucho más. Por lo tanto, merece la pena instalarlo. En cuanto a la interfaz de usuario, es muy intuitiva y esta todo a un solo clic.

Si no quieres jugártela comprando un nuevo SSD para tu PC, entonces no lo dudes más y llévate el Samsung 990 PRO de 2 TB por 166,95 euros. Si finalmente decides comprarlo, te recomendamos que lo añadas a la cesta lo antes posible, esta oferta puede finalizar en cualquier momento.

