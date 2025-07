Mejora la calidad de audio de tu PC con esta impresionante barra de sonido que tiene dos diafragmas de gama completa

Hay barras de sonido para PC que ocupan poco espacio y se escuchan muy bien, por ejemplo, la Razer Leviathan V2 X. Si los altavoces de tu monitor dejan mucho que desear o bien estás cansado de jugar con auriculares, dicha barra de sonido es un acierto por todo lo que ofrece. Y sobre el precio, no te preocupes, es muy competitivo gracias a la última oferta de Amazon.

Razer es sinónimo de calidad, por eso sus productos suelen estar muy bien valorados, como es el caso de esta barra de sonido, que cuenta con reseñas muy positivas y una puntuación de 4,2 estrellas sobre 5. Pues bien, ahora puedes comprar la Razer Leviathan V2 X por 99,99 euros en Amazon y MediaMarkt, mientras que en la web de Razer cuesta 119,99 euros. Esto quiere decir que tiene un 17 % de descuento, lo que supone un ahorro de 20 euros. Si bien no es el mínimo histórico, sigue siendo una oferta irresistible.

Compra la barra de sonido Razer Leviathan V2 X en Amazon por 99,99 euros

Si buscas una mejora significativa en la calidad de audio de tu PC, la Razer Leviathan V2 X es una opción muy interesante por su relación calidad-precio. Con solo 40 centímetros de longitud, esta barra de sonido es ideal para escritorios con espacio limitado. La puedes poner debajo de tu monitor, justo en la base. Ahora bien, no te dejes engañar por su tamaño, en su interior hay dos diafragmas de gama completa y dos radiadores pasivos que trabajan en conjunto para ofrecer una calidad de audio excepcional.

Por otro lado, decir que cuenta con iluminación Razer Chroma RGB con 14 zonas de iluminación personalizables. Usando la app correspondiente puedes elegir entre varios patrones y efectos de luz dinámicos que reaccionan en tiempo real con lo que sucede en el monitor de tu ordenador.

A nivel de conectividad tiene Bluetooth 5.0 de baja latencia. Esto quiere decir que puedes conectar la barra de sonido a tu PC o dispositivo móvil sin cables. Además, en su parte posterior hay un puerto USB tipo C que sirve para alimentar la Razer Leviathan V2 X sin tener que usar una fuente de alimentación externa. Desde dicho puerto también transmite audio con una salida de volumen de 90 dB a 1 metro.

Aunque hay muchas barras de sonido por menos de 100 euros, si quieres ir a lo seguro y no jugártela, la Razer Leviathan V2 X es una apuesta segura. Así que, te recomendamos que no dejes pasar esta oferta que puede finalizar en cualquier momento, no te arrepentirás.

