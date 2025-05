Cómo elegir un sistema de sonido para casa sin gastar de más

La elección de un sistema de sonido doméstico es una decisión y una inversión importante que puede transformar por completo nuestra experiencia de entretenimiento en casa. Para muchas personas —entre las que me cuento—, el sistema de sonido de casa es tan importante o más que el televisor.

¿Por qué? Porque permite disfrutar de series, películas, música y videojuegos con audio de alta calidad, envolvente y espectacular. Sin embargo, dada la enorme variedad de opciones disponibles en el mercado actual, que van desde barras de sonido económicas hasta sistemas de home cinema complejos, tomar la decisión correcta sin pasarse de presupuesto puede ser abrumador.

Y por eso mismo he publicado este artículo: para ayudarte a navegar por el complejo mundo del audio doméstico tengas conocimiento previo o no, además de ayudarte a encontrar una solución acorde a lo que necesitas y que no te obligue a invertir una fortuna para lograrlo.

Entendiendo los sistemas de audio doméstico

Sistema de Home Cinema de JBL JBL

Un sistema de audio doméstico es un conjunto de componentes electrónicos diseñados para reproducir sonido con mayor calidad que los altavoces integrados de los televisores, los ordenadores o los dispositivos móviles. En cualquier caso, la gran mayoría de los sistemas tienen una estructura que incluye una fuente, un amplificador y altavoces, que después puede expandirse y sofisticarse según necesidades —y presupuesto—.

Puede que pienses que todo esto está muy bien, pero que ya llevas un dispositivo en el bolsillo que hace de todo —y que con eso basta—, pero no. Si alguna vez lo has pensado es comprensible, pero te equivocas. Y aquí vas a descubrir por qué. Vayamos por partes:

Los smartphones tienen capacidades muy limitadas . Sí, tienen de todo, pero su diseño prioriza el tamaño sobre la calidad. Intenta escuchar algo con el altavoz del teléfono; verás que al subir el volumen aparecen distorsiones audibles, hay falta de pegada en los graves y la escena sonora es prácticamente inexistente.

Los sistemas de sonido externos solucionan todas estas limitaciones mediante amplificadores más potentes, altavoces de graves especializados y una disminución apreciable de la distorsión.

Hasta aquí, lo que tenemos es una justificación muy similar a por qué vale la pena tener un sistema de alta fidelidad. De hecho, los componentes son muy similares, si bien en los sistemas de audio domésticos más avanzados se cambia el amplificador por un receptor AV.

Lo que sí es igual en ambos mundos es que la calidad de cada componente influye directamente en el resultado final. No se trata simplemente de tener el mejor componente posible, sino de que todos funcionen bien en conjunto. Un buen sistema es tan fuerte como su eslabón más débil.

Y ahora que hemos dejado claras las bases, veamos qué tipos de sistemas existen y cómo elegir el más adecuado según tus necesidades.

Tipos de sistemas de sonido disponibles

En primer lugar tenemos los sistemas de Home Cinema completos. Aquí se engloban los que se componen de receptor, altavoces y un subgrave —el subwoofer que habrás oído nombrar más de una vez—. Estos sistemas son los que ofrecen la experiencia más completa y envolvente, especialmente cuando se configuran como 5.1 o 7.1.

Breve inciso: en cualquier sistema de altavoces, su número viene definido por dos dígitos. El primero de ellos indica cuántos altavoces principales hay, y el segundo —el que va después del punto— indica cuántos subwoofers incluye, es decir, altavoces dedicados a reproducir frecuencias muy graves —generalmente es uno, pero pueden ser más—.

Un ejemplo de receptor AV de gama de entrada es el Onkyo TX-SR3100, que con un precio de 399 € se coloca como la opción más atractiva para quienes quieran lanzarse a por un sistema envolvente completo.

Además, este receptor AV es compatible con Dolby Atmos y DTS:X, lo que proporciona una experiencia inmersiva completa. Si no sabes qué son estas tecnologías, digamos que son el último grito en audio espacial. Incluso hay discos que se mezclan en Dolby Atmos.

Polk Audio TL-1600 Zococity

En cuanto a altavoces que emparejar con el receptor, los Polk Audio TL1600 son una gran opción por menos de 500 €. Sí, no es precisamente barato, pero unos buenos altavoces son críticos cuando se los empareja con un buen receptor.

Si no quieres o no puedes tener un Home Cinema entero y verdadero por cuestiones de espacio, siempre puedes optar por una barra de sonido. Estos dispositivos son la mejor solución para quienes no tienen espacio para configuraciones que pueden llegar hasta los 9 altavoces satélite.

En las barras de sonido, generalmente, se encuentra todo lo necesario para escuchar música, ver películas o jugar a videojuegos con calidad, aunque a algunas se les puede acoplar un subgrave como extra. También cuentan con todas las conexiones necesarias para que pasen por ellas distintos elementos —incluso tienen selección de entrada—.

Entre las opciones más recomendables por debajo de 300 € tenemos la Sound Blaster Katana SE que, además, es una opción muy buena para quienes quieran sacarle el máximo partido a la banda sonora de sus videojuegos. En base a mi experiencia, por 259,99 euros en su tienda oficial es de lo más competitivo del mercado —aunque el altavoz para graves se compra por separado—.

Si buscas algo más barato y con subgrave integrado, por poco menos de 200 € encuentras la Denon DHT-S316. Ofrece una buena calidad con música y mejora de forma sustancial el sonido de la mayoría de televisores, con lo que es otra opción a tener en cuenta.

Por último, si buscas flexibilidad y portabilidad, siempre puedes comprar un buen altavoz Bluetooth. Aunque no son lo mismo que un sistema estéreo real, incluso puedes montarte un sistema de audio espacial gracias a la tecnología Auracast, que permite enviar una misma señal de audio a varios altavoces Bluetooth compatibles sin emparejamientos manuales.

Imagina que tienes un JBL Charge 6: pulsando en uno de sus botones podrías hacer que reprodujese simultáneamente con otro altavoz de la misma marca sin necesidad de emparejarlo. Yo probé esa configuración con el JBL GO 4 y el JBL Xtreme 4 y, gracias a un firmware propietario de la marca, incluso podrías configurarlos para tener audio espacial.

Aunque la calidad de sonido que obtendrás no será mala, debes tener en cuenta que el Bluetooth tiene sus limitaciones y, por lo tanto, no será la mejor. Sea cual sea tu elección, el cambio es inmediato: el sonido importa, y notarlo es solo cuestión de escucharlo bien.

Algunos factores a tener en cuenta

El espacio donde vayas a colocar el sistema es fundamental Unsplash

Lo primero que hay que considerar es en qué espacio se va a instalar el sistema de audio. Una habitación grande puede necesitar altavoces de mucha potencia —sobre todo si pretendes llenarla de sonido—, mientras que un espacio más reducido se beneficiará de sistemas más compactos.

En lo que respecta a la potencia y para que te hagas una idea, 100 W son suficientes para un salón de 30 metros cuadrados, aunque también influye el tipo de altavoces y su sensibilidad. Es importante tenerlo en cuenta; no queremos que haya un desequilibrio entre potencia y espacio: si tienes un sistema demasiado potente en un sitio pequeño, el resultado será abrumador y, a la inversa, se quedará corto.

Otro aspecto a tener en cuenta es que el sistema en cuestión tenga una conectividad versátil. Si vas por Bluetooth no hay problema, adiós cables. Si vas a por un receptor AV o una barra de sonido, como mínimo debería tener conexión HDMI ARC, SPDIF u óptica, de manera que el envío de sonido del televisor al receptor se haga con un solo cable.

Esto te ahorrará cables innecesarios y facilitará tanto la instalación como la organización del espacio, especialmente si vas a usar altavoces satélite o un subgrave. —o simplificará mucho la conexión de tu barra de sonido—. Parece una tontería, pero de verdad que es importante.

Algunos consejos para maximizar el valor de la compra

Los altavoces Bluetooth son una buena opción para quienes no tengan espacio y quieran evitarse cables Unsplash

El primer sitio donde deberías mirar es en una tienda especializada en alta fidelidad que esté cerca de donde vives. Aquí te ofrecerán una amplia gama de productos y un conocimiento profundo de los componentes. Posiblemente hasta te hagan una pequeña demo para que veas cómo suena lo que te están enseñando.

Además, es fundamental investigar y entender las especificaciones de cada componente. Considera tus necesidades y evalúa qué componentes son los más importantes para tu experiencia auditiva. Si vas a por el Home Cinema, invierte en el receptor y en los altavoces; son los componentes más críticos.

Por último, ten en cuenta el espacio que tienes. La mayoría de los hogares no están diseñados con la acústica en mente. Tampoco están acondicionados para ofrecer los mejores resultados en este aspecto. Es probable que aparezcan reflexiones o ecos no deseados, lo que puede provocar falta de inteligibilidad o pérdida de confort acústico.

Lo máximo que puedes hacer es intentar compensar esas desventajas con tu instalación, si no quieres invertir en acondicionamiento sonoro. Y créeme: con una buena configuración, incluso una sala imperfecta puede ofrecer una experiencia sonora excelente. No hace falta tener un estudio en casa, solo tomar decisiones bien informadas.

Algunas reflexiones finales

No es necesario invertir mucho, sino informarse bien Teufel

Elegir un sistema de sonido para casa sin gastar de más requiere un equilibrio cuidadoso entre necesidades, espacio, presupuesto y expectativas de calidad. La clave está en comprender que no siempre es necesario invertir una gran cantidad de dinero para obtener una mejora importante en tu experiencia doméstica.

Es importante determinar un presupuesto como parte crítica del proceso de selección de componentes, pero es igual de importante buscar lo que ofrezca la mejor relación calidad-precio dentro de un rango concreto.

Las opciones modernas ofrecen soluciones para cada situación y presupuesto. Con la tecnología actual, hasta los sistemas más económicos ofrecen calidades que eran impensables hace una década. Lo fundamental es ser realistas con nuestras necesidades, el espacio que tenemos para trabajar y el uso que le daremos al sistema.

Mi recomendación final es no apresurarse a la hora de decidir y, siempre que sea posible, probar antes de comprar. Con la información adecuada y un enfoque metódico, es perfectamente posible encontrar un sistema que transforme cómo experimentas la música, los videojuegos o el cine en tu casa sin vaciar tu cuenta bancaria.