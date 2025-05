Por menos de 800 euros es difícil que encuentres otro portátil como este Lenovo con una RTX 4060 y 16 GB de RAM

Esta oferta te interesa si estás buscando un portátil gaming asequible que pueda mover cualquier videojuego en 1080p. El Lenovo LOQ Gen 8, que está muy bien valorado por parte de los usuarios, de ahí que tenga una puntuación de 4,4 estrellas sobre 5, tiene un 41 % de descuento y un precio imbatible si tenemos en cuenta todo lo que ofrece. Sobre esto último, podríamos decir que el único inconveniente es que no viene con Windows 11 preinstalado.

Muchas veces asociamos los portátiles gaming con equipos muy caros, pero no siempre es así. Sin ir más lejos, ahora puedes comprar el Lenovo LOQ Gen 8 por tan solo 799 euros en Amazon. Si tenemos en cuenta que tiene un precio de venta recomendado de 1.349 euros, no hace falta decir que es un buen momento para comprarlo, pero será mejor que seas rápido, esta oferta puede finalizar en cualquier momento.

Ahorra 550 euros comprando el Lenovo LOQ Gen 8 en Amazon

Este portátil viene sin sistema operativo Lenovo

Este portátil mueve sin ningún problema juegos como Indiana Jones y el Gran Círculo, The Last of Us Parte II Remastered o Final Fantasy VII Rebirth, entre muchos otros. Además, soporta casi todas las últimas tecnologías de NVIDIA. Como lleva una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 4060 también lo puedes usar para IA. Permite cargar modelos de hasta 8 GB, que es la cantidad de memoria VRAM que tiene la gráfica.

Además de la tarjeta gráfica que acabamos de mencionar, el Lenovo LOQ Gen 8 tiene un procesador Intel Core i5-13500H, 16 GB de RAM, 512 GB de SSD y una pantalla IPS Full HD de 15,6 pulgadas con una tasa de refresco de 144 Hz. Como puedes ver, no está nada mal, es un equipo que puedes usar para tareas muy exigentes. Ahora bien, a la hora de jugar o editar un vídeo, es imprescindible conectarlo a la corriente para que rinda al 100 %.

A nivel de conectividad incorpora x1 HDMI 2.1, x1 USB 3.1 tipo A Gen 1, x2 USB 3.2 tipo A Gen 2, x1 USB tipo C, x1 toma combinada de audio, x1 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.2 y Wi-Fi 6. Aquí esta por encima de otros portátiles gaming de su categoría. Por otro lado, y volviendo al tema del sistema operativo, te recordamos que puedes descargar Windows 11 desde la web de Microsoft.

Portátiles gaming por menos de 800 euros hay muchos, pero muy pocos están a la altura del Lenovo LOQ Gen 8. Así que, no lo dudes más y hazte con el tuyo antes de que finalice la oferta o se agote, no te decepcionará. En el momento de escribir estas líneas hay unidades disponibles.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.