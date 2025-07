Ofertón a la vista: este monitor gaming 1440p tiene una tasa de refresco de 180 Hz y un precio imbatible

Si estabas esperando un chollo para comprar un monitor gaming 1440p, puede que te interese esta oferta. Por tiempo limitado el LG 27GS60QC-B tiene un gran descuento en Amazon, así que es un buen momento para comprarlo. A modo de adelanto diremos que las reseñas por parte de los usuarios son mayormente positivas, de ahí que tenga una puntuación de 4,4 estrellas sobre 5.

En el momento de escribir estas líneas el LG 27GS60QC-B está disponible por 153,80 euros en Amazon (159 euros en PcComponentes). Si llegaste tarde a las ofertas del Prime Day 2025, entonces ahora tienes una nueva oportunidad para hacerte con este monitor que, además de ser barato, no está nada mal a nivel de características. Por cierto, también hay un modelo de 32 pulgadas por 219 euros (41 % de descuento).

Llévate el LG 27GS60QC-B por tan solo 153,80 euros

Este monitor gaming soporta AMD FreeSync LG

El LG 27GS60QC-B tiene un panel VA curvo de 27 pulgadas con una resolución de 2.560 por 1.440 píxeles y una cobertura sRGB del 99 %. La calidad de imagen es más que correcta, aunque no esperes lo mismos ángulos de visión que en un panel IPS. En cuanto a la tasa de refresco, estamos hablando de 180 Hz. A esto hay que añadir un tiempo de respuesta de 1 ms (GtG). Como puedes ver, no está nada mal. Tiene todo lo que se le puede pedir a un monitor gaming.

LG ha añadido una serie de tecnologías y funciones que son son muy útiles a la hora de jugar. Dynamic Action Sync minimiza el retraso de entrada. Black Stabilizer permite ver mejor las zonas más oscuras. Crosshaier añade un punto de mira que se fija en el centro de la pantalla para mejorar la precisión. Por último, FPS counter, es un contador de fotogramas por segundo que está visible en todo momento.

Pasamos a la conectividad. El LG 27GS60QC-B cuenta con x2 HMDI, x1 DisplayPort y x1 salida de auriculares. ¿Y qué hay del soporte? Digamos que cumple, sin más. El soporte de este monitor solo permite ajustar la inclinación. Aquí no está a la altura de otros monitores que también se pueden ajustar en altura e incluso girar.

Si sueles jugar a Counter-Strike 2, Fortnite, League of Legends u otros juegos competitivos, este monitor es ideal por su frecuencia de actualización y tiempo de respuesta. Eso sí, recuerda que tu PC tiene que ser lo suficientemente potente para mover los juegos en 1440p. Si esto último no es un problema, entonces no lo dudes más y hazte con el LG 27GS60QC-B, no te arrepentirás.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.