Potente y versátil: este portátil tiene 32 GB de RAM, 1 TB de SSD y 300 euros de descuento

Amazon ha vuelto a tirar el precio del Acer Nitro V 15 ANV15-51-92U9, un portátil gaming con el que podrás jugar a cualquier videojuego triple A en Full HD. Además de tener un precio muy competitivo cuenta con unas características que no te dejarán indiferente. Solo hay un inconveniente, según se mire, y es que no viene con Windows 11 preinstalado. Por lo tanto, si finalmente compras este equipo tendrás que instalar el sistema operativo de Microsoft por tu cuenta.

Antes de echar un vistazo a las especificaciones técnicas, hablaremos del precio. El Acer Nitro V 15 ANV15-51-92U9 tiene un precio de venta recomendado de 1.399 euros, pero lo puedes encontrar por 1.099 euros en Amazon. Cabe mencionar que las reseñas son positivas, de ahí que tenga una puntuación de 4,3 estrellas sobre 5. Si se escapa de tu presupuesto hay una alternativa más barata, aunque con una tarjeta gráfica menos potente y otro procesador. Dicha alternativa es el Acer Gaming Nitro V 15 ANV15-41 que está disponible por 849 euros en PcComponentes.

Ahorra 300 euros comprando el Acer Nitro V 15 ANV15-51-92U9 en Amazon

Este portátil es perfecto para jugar, trabajar y estudiar Acer

Si tu portátil gaming no puede mover juegos como DOOM: The Dark Ages, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered o Clair Obscur: Expedition 33, entre otros, entonces no lo dudes y hazte con el Acer Nitro V 15 ANV15-51-92U9 antes de que se agote o finalice la oferta. Este equipo tiene potencia de sobra para correr estos juegos en Full HD y con ajustes gráficos en alto/ultra. Y si algún título no lo mueve a 60 fps estables, siempre puedes activar DLSS, FSR o Intel XeSS.

El Acer Nitro V 15 ANV15-51-92U9 tiene una pantalla IPS Full HD con una tasa de refresco de 165 Hz, un procesador Intel Core i9-13900H, 32 GB de RAM, 1 TB de SSD y una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 4060. Como puedes ver, no está nada mal. Ahora bien, no solo ofrece un buen rendimiento en juegos, sino también en otras tareas exigentes. Lo puedes usar para edición de vídeo, ejecutar modelos de IA de forma local y mucho más. En este sentido es un portátil muy versátil.

Pasamos a la conectividad, y aquí encontramos tres puertos USB 3.2 tipo A Gen1, un puerto USB 3.2 tipo C Gen2, un HDMI, una toma combinada para micrófono y auriculares, un puerto Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.1 y Wi-Fi. Por otro lado, decir que viene con el software NitroSense instalado. Este programa permite ver las temperaturas internas y ajustar la velocidad de los ventiladores para que el portátil se mantenga fresco mientras juegas o trabajas.

No hace falta decir que es uno de los mejores equipos de su categoría que puedes comprar ahora mismo por menos de 1.100 euros. Hay que tener en cuenta que la mayoría vienen con 16 GB de RAM y un SSD de 512 GB. Así que, si quieres ir a lo seguro y no jugártela, te recomendamos que lo añadas a la cesta lo antes posible, esta oferta puede finalizar en cualquier momento.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.