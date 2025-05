El precio de este móvil con una pantalla de 6,67 pulgadas y 256 GB de almacenamiento vuelve a rozar su mínimo histórico

Uno de los móviles más baratos de OPPO vuelve a estar en oferta y puede ser tuyo por menos de lo que piensas. Si tu smartphone ya no ofrece un buen rendimiento ni en las tareas más básicas y necesitas cambiarlo, entonces tienes que echar un vistazo al OPPO A60. Este dispositivo te sorprenderá y no solo por su diseño, también por todo lo que ofrece. Por cierto, estamos hablando del modelo 4G con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Esto último se puede ampliar con una tarjeta microSD.

El OPPO A60 (8 + 256 GB) cuesta 199 euros cuando no está en oferta, pero actualmente está disponible por 141,34 euros en Amazon (155 euros en PcComponentes). En ambas tiendas incluye un cargador de 45 vatios. En cuanto a las reseñas por parte de los usuarios, son mayormente positivas, de ahí que tenga una puntuación de 4,5 estrellas sobre 5.

Hazte con el OPPO A60 por 149,99 euros en Amazon

Más allá de tener un diseño moderno y elegante, el OPPO A60 tiene una pantalla de LPTS HD+ (1.604 por 720 píxeles) de 6,67 pulgadas. Si bien no es un panel Full HD+ todo se ve con un buen nivel de detalle, mientras que los 90 Hz de tasa de refresco mejora todo lo relacionado con la fluidez. Aquí, si bien no está a la altura de otros móviles de su categoría, da la talla y no te decepcionará. Ya sea viendo vídeos o navegando por Internet, la calidad de imagen es más que correcta.

Pasamos al procesador, y aquí encontramos el Qualcomm Snapdragon 680, un chip de 8 núcleos que ha demostrado su buen rendimiento en las tareas cotidianas. Ya sea usando WhatsApp o Telegram, en todo momento se nota que responde de forma rápida y sin nada de retraso. También permite jugar a todo tipo de juegos, incluso si son exigentes como Diablo Immortal y Genshin Impact. Eso si, en muchos casos hay que bajar la calidad gráfica.

Al ser un móvil de gama de entrada no esperes que destaque en el apartado fotográfico, pero esto no quiere decir que las fotos sean de mala calidad, aunque es imprescindible que las hagas en condiciones de luz favorables. Dicho esto, en la parte trasera hay una cámara principal de 50 megapíxeles con enfoque automático que está acompañada por otra de 2 megapíxeles. Para selfies y videollamadas hay una cámara frontal de 8 megapíxeles. Por otro lado, decir que este smartphone lleva una batería de 5.000 mAh y admite carga rápida de 45 vatios.

Como puedes ver, el OPPO A60 es un móvil que no está nada mal. Ahora que se puede conseguir por menos de 143 euros es un buen momento para comprarlo. Sobre esto último, te recomendamos que lo añadas a la cesta lo antes posible, no sabemos hasta cuándo estará tan barato.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.