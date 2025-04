Shawn Layden, ex directivo de PlayStation, sobre Nintendo Switch 2: "el precio está justificado"

La presentación oficial de Nintendo Switch 2 está dando mucho de qué hablar en el sector del videojuego, ya que el precio de la consola y de sus juegos ha sido uno de los asuntos más controvertidos de los últimos meses en la industria. Por ello, desde la propia compañía japonesa y otras voces autorizadas de la industria se están dando a conocer detalles interesantes de lo que supondrá la nueva generación de la gran N, que quiere repetir el éxito de la actual.

Tras unas polémicas declaraciones del propio jefe de Nintendo of America en las que asegura que aquellos que no puedan comprar una Nintendo Switch 2 todavía tienen al alcance Nintendo Switch con un extenso catálogo de juegos, ahora ha sido uno de sus principales rivales quien ha hablado. De esta manera, Shawn Layden, ex directivo de PlayStation, no ha querido dejar pasar la ocasión de emitir sus opiniones al respecto de la llegada de Nintendo Switch 2 al mercado.

El precio de Nintendo Switch 2 está justificado por el mercado

Shawn Layden fue una de las figuras más representativas de la marca PlayStation durante la época de PS3 y PS4, por lo que sabe de primera manera cómo funciona la industria del videojuego en este sentido. De este modo, al ser cuestionado por la presentación de Nintendo Switch 2 y el precio con el que estará disponible la máquina de próxima generación de Nintendo en el mercado, no ha dudado en ofrecer la visión desde un punto de vista empresarial.

"Es cierto que hay un gran incremento de precio en Switch 2 respecto a lo que costó en su día la primera Switch. Sin embargo, creo que está justificado y que las IPs de Nintendo se han hecho tan populares que la comunidad estaría dispuesta a pagar ese plus para poder jugar a títulos como Mario, Zelda o Metroid", han sido las palabras del ex directivo de Sony al ser consultado por el youtuber PlayerDriven en una entrevista.

Sin embargo, donde no ha querido opinar en exceso Layden es acerca de la subida de precio en los juegos, por lo que no se ha mojado en relación a los 90 euros que cuesta hacerse con una copia Mario Kart World.