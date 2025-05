Solo disponible por unas pocas horas: un nuevo juego gratis de GOG puede ser tuyo para siempre hoy mismo

Los jugadores de PC tienen una excelente oportunidad para ampliar sus bibliotecas digitales gracias a la promoción actual de GOG, la tienda digital gestionada por CD Projekt RED, conocida por su compromiso con ofrecer experiencias de juego sin DRM. En esta ocasión, GOG se suma a la tendencia de las plataformas digitales que regalan títulos de forma periódica, brindando a sus usuarios la posibilidad de obtener un juego clásico sin costo alguno. A diferencia de otras plataformas, esta oferta es exclusiva de GOG, consolidando su posición como una opción atractiva para los entusiastas de los videojuegos en PC.

El título disponible en esta promoción es Warhammer 40,000: Rites of War, un juego de estrategia por turnos lanzado en 1999, basado en el icónico universo de Warhammer 40,000. Este clásico permite a los jugadores comandar ejércitos en un entorno táctico, inmersos en la rica narrativa de ciencia ficción distópica que caracteriza a la franquicia. La oferta está vigente hasta las 19:00 h (hora peninsular española) de hoy, 29 de mayo de 2025, lo que deja un margen limitado para que los usuarios reclamen su copia gratuita. Una vez añadido a tu biblioteca de GOG, Warhammer 40,000: Rites of War permanecerá en tu cuenta de forma permanente, permitiéndote disfrutarlo en cualquier momento sin restricciones.

Warhammer 40,000: Rites of War, gratis solo durante hoy en GOG

En una galaxia dominada por el indiferente Imperio de la Humanidad, los místicos Eldar deben enfrentarse a los malvados y bioingeniados Tiránidos. ¡Rites of War te sumerge en el electrizante mundo de Warhammer 40,000 con un sistema de batalla basado en el galardonado sistema del juego Panzer General II! Inspirado en los juegos de mesa y miniaturas popularizados por Games Workshop, el universo de Warhammer 40,000 es vasto y violento, repleto de razas alienígenas extrañas. Los misteriosos Eldar son todo lo que queda de una civilización que alguna vez fue grande y poderosa, y que gobernó la galaxia. Viajan por las estrellas en enormes naves espaciales llamadas Mundos Astronave, en busca de los Mundos Doncella que sus ancestros crearon en tiempos antiguos. Uno de estos mundos está ahora habitado por humanos y posee registros históricos y artefactos de gran poder, demasiado valiosos para dejarlos en sus manos. Esta raza, antes orgullosa, ahora lucha por su propia supervivencia y debe proteger los secretos y el poder de sus antepasados tanto del Imperio de la Humanidad como de los malvados Tiránidos bioingeniados, empeñados en destruir este fértil paraíso.

GOG continúa destacándose por iniciativas como esta, que no solo premian a su comunidad, sino que también permiten redescubrir joyas clásicas del catálogo de PC. Si aún no tienes una cuenta en GOG, este es un momento ideal para crear una y unirte a la promoción. No dejes pasar la oportunidad de añadir Warhammer 40,000: Rites of War a tu colección antes de que la oferta expire hoy a las 19:00 h.