El sonido del Super Saiyan de Dragon Ball Z tiene un origen muy peculiar

La obra de Akira Toriyama ha conseguido dar la vuelta al mundo desde que salió el primer tomo del manga. La historia de Goku y sus amigos se ha vuelto inmortal y cuenta con millones de seguidores, tanto niños como adultos. Cuando el anime salió por primera vez en televisión, mucha gente entraba el sonido del aura del Super Saiyan curiosamente relajante y llamativo, esto se debe a un motivo: el sonido está basado en el latido del bebé cuando está en el útero de una mujer. Tal vez por eso te suene familiar y no sepas por qué, en algún momento tú te has encontrado ahí.

Con el paso del tiempo, eso se ha podido ver de muchas maneras y una de ellas es cuando el diseñador de sonido de Dragon Ball, admitió esto mismo. Hace ya unos años, se publicó un vídeo que comparaba ambos sonidos y por supuesto, justo debajo de estas líneas vas a poder verlo y comparar por ti mismo. Desde luego, si bien no son idénticos, sí que tienen mucho parecido y ese es el motivo por el que te resulta familiar el sonido del Super Saiyan.

Man, remember when Dragon Ball's sound designer, Hidenori Arai, revealed he based the Super Saiyan aura sound on the noise of baby's heartbeats in the womb. That fucked me up real good. pic.twitter.com/9BzYNEmuz7