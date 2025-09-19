'Star Wars' revive una gran amenaza de la trilogía de precuelas después de más de 20 años

La galaxia de Star Wars ha superado incontables amenazas a lo largo de su historia, con todos los conflictos que conllevan, desde las batallas de la Antigua República hasta la caída del Imperio. Sin embargo, pocos enfrentamientos han dejado una huella tan marcada como las Guerras Clon, que dividieron a millones de sistemas y enfrentaron a los Jedi contra los ejércitos separatistas.

Ahora, más de dos décadas después del final de esa era, una de sus mayores amenazas ha regresado inesperadamente, poniendo en jaque la frágil paz que intentan sostener los héroes de la saga. Y lo hace de la mano de figuras muy conocidas.

El regreso de los separatistas y el peligro para la Nueva República

Droides de combate de las Guerras Clon Difoosion

En el cómic Star Wars #5, Luke Skywalker y Han Solo investigan el ataque a una nave de comercio de la Nueva República. Los supervivientes aseguran que los responsables fueron antiguos droides de combate de la era de las Guerras Clon. Lo inquietante es que, al enfrentarse a ellos, los héroes descubren que las máquinas creen firmemente que el conflicto con la República aún continúa. Para los droides, Han y Luke son prisioneros del movimiento separatista.

La llamada Confederación de Sistemas Independientes, más conocida como la Alianza Separatista, nació como un proyecto de secesión frente al poder central del Senado Galáctico. Sin embargo, en realidad nunca fue un movimiento legítimo porque su rostro visible, el Conde Dooku, era en realidad un títere de Darth Sidious que utilizó la guerra como excusa para destruir a los Jedi y fundar el Imperio.

El problema es que gran parte de la población galáctica desconoce ese engaño. En un contexto de desencanto con los gobiernos centrales, los ideales separatistas podrían parecer una alternativa tentadora frente a la Nueva República. Lo que ahora parece un simple brote de droides desfasados podría convertirse en la chispa de un nuevo levantamiento civil.