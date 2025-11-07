Steam regala un juego de puzles a todos los jugadores que lo quieran reclamar por tiempo limitado

Los videojuegos gratuitos representan un pilar fundamental en la industria del entretenimiento digital, al facilitar que los usuarios amplíen sus bibliotecas sin coste alguno. Steam, la plataforma líder en distribución de videojuegos para PC, destaca por su extenso catálogo de títulos free-to-play y sus promociones temporales de alto interés. Actualmente, los usuarios con cuentas activas en Steam pueden conseguir OneShift de forma gratuita hasta el 10 de noviembre de 2025 a las 19:00 (hora peninsular española).

Una vez reclamado, el juego se vinculará de manera permanente a la cuenta del usuario, quedando disponible en cualquier momento, incluso tras el fin de la promoción. Se recomienda proceder con rapidez, ya que a partir del 10 de noviembre OneShift volverá a su precio estándar. Esta promoción constituye una ocasión única para enriquecer las colecciones digitales de los jugadores sin tener que gastar un solo céntimo por propuestas de lo más interesantes incluidas en el catálogo de la tienda digital de Valve.

OneShift, gratis por tiempo limitado para los jugadores de Steam

Esta acción refleja el compromiso de Steam por proporcionar valor a su comunidad mediante iniciativas que priorizan la accesibilidad y las oportunidades exclusivas. Aprovechar estas ofertas no solo mejora la experiencia de juego, sino que también fortalece la relación entre la plataforma y sus usuarios. Se invita a los jugadores a estar atentos a próximas promociones para seguir incorporando nuevos títulos sin coste.