Consigue estos 4 juegos gratis en Steam para siempre y sin límite de tiempo

Para los usuarios interesados en videojuegos para PC, Steam ha incorporado recientemente cuatro nuevos títulos gratuitos que merecen atención. La plataforma de Valve atrae a millones de jugadores activos diariamente, quienes acceden a un extenso catálogo que abarca desde los lanzamientos más recientes hasta propuestas menos conocidas pero de gran calidad. La sección de juegos gratuitos es particularmente amplia y se actualiza de forma continua con nuevas incorporaciones.

Gromopoli

Gromopoli es un juego de mesa en línea centrado en la compraventa de propiedades. Compra tantas como puedas para acercarte a la victoria y llevar a tus rivales a la bancarrota. Juega con hasta 8 jugadores en una caótica guerra por la posesión de terrenos, con modos por equipos que van desde 4 equipos de 2 jugadores hasta 2 equipos de 4 jugadores. ¡Disfruta de los distintos tableros disponibles y elige entre diferentes tamaños para partidas más cortas o más largas!

Legacy's Allure

Legacy's Allure es un juego de guerra basado en cartas y personalizable, sin aleatoriedad. Imagina el ajedrez, pero con personalización, mecánicas más profundas y un tema de alta fantasía. Legacy's Allure ha sido llamado un "juego de guerra simplificado" debido a su elegancia y accesibilidad.

Vacubot

Un virus ha corrompido a un gigantesco robot de producción, provocando que fabrique sin descanso máquinas hostiles en Vacubot. El jugador debe infiltrarse directamente en la zona de peligro, destruir las interminables oleadas de robots y derribar al robot de producción, la fuente de todo el caos.

ARTIST SLAYER / RUSH

ARTIST SLAYER / RUSH es un elegante juego de acción en realidad virtual en el que los jugadores asumen el papel del SLAYER, un guerrero que debe cortar y aniquilar hordas de enemigos (RUSH) con velocidad y precisión. Armado con una amplia variedad de armas, como espadas y pistolas, el jugador desata un combate frenético y visceral que transmite la sensación de liberar toda su furia interior.