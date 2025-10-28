Juego gratis
Consigue estos 4 juegos gratis en Steam para siempre y sin límite de tiempo
El catálogo de free to play de Steam suma cuatro nuevas propuestas disponibles para cualquier usuario de la plataforma que los quiera descargar
Para los usuarios interesados en videojuegos para PC, Steam ha incorporado recientemente cuatro nuevos títulos gratuitos que merecen atención. La plataforma de Valve atrae a millones de jugadores activos diariamente, quienes acceden a un extenso catálogo que abarca desde los lanzamientos más recientes hasta propuestas menos conocidas pero de gran calidad. La sección de juegos gratuitos es particularmente amplia y se actualiza de forma continua con nuevas incorporaciones.
Gromopoli
Gromopoli es un juego de mesa en línea centrado en la compraventa de propiedades. Compra tantas como puedas para acercarte a la victoria y llevar a tus rivales a la bancarrota. Juega con hasta 8 jugadores en una caótica guerra por la posesión de terrenos, con modos por equipos que van desde 4 equipos de 2 jugadores hasta 2 equipos de 4 jugadores. ¡Disfruta de los distintos tableros disponibles y elige entre diferentes tamaños para partidas más cortas o más largas!
Legacy's Allure
Legacy's Allure es un juego de guerra basado en cartas y personalizable, sin aleatoriedad. Imagina el ajedrez, pero con personalización, mecánicas más profundas y un tema de alta fantasía. Legacy's Allure ha sido llamado un "juego de guerra simplificado" debido a su elegancia y accesibilidad.
Vacubot
Un virus ha corrompido a un gigantesco robot de producción, provocando que fabrique sin descanso máquinas hostiles en Vacubot. El jugador debe infiltrarse directamente en la zona de peligro, destruir las interminables oleadas de robots y derribar al robot de producción, la fuente de todo el caos.
ARTIST SLAYER / RUSH
ARTIST SLAYER / RUSH es un elegante juego de acción en realidad virtual en el que los jugadores asumen el papel del SLAYER, un guerrero que debe cortar y aniquilar hordas de enemigos (RUSH) con velocidad y precisión. Armado con una amplia variedad de armas, como espadas y pistolas, el jugador desata un combate frenético y visceral que transmite la sensación de liberar toda su furia interior.
