Steam permite conseguir un nuevo juego gratis para siempre que solo está disponible durante unos días

Los juegos gratuitos son una de las tácticas más atractivas en la industria del videojuego, ya que permiten a los jugadores ampliar sus colecciones sin gastar dinero. Steam destaca como una de las plataformas líderes para los amantes de los juegos de PC gratuitos, gracias a su amplio catálogo de títulos free-to-play y a sus promociones puntuales que captan la atención de la comunidad gamer.

En este momento, el videojuego WHAT THE PAK?! está disponible para descargar completamente gratis, pero esta oferta tiene un plazo limitado: puede reclamarse sin coste hasta el 24 de junio a las 12:00 h (hora peninsular española). Esto da a los usuarios unos días más para aprovecharla. Una vez que lo añadas a tu biblioteca de Steam, el juego quedará vinculado a tu cuenta de forma permanente, listo para jugar cuando quieras.

WHAT THE PAK?!, gratis en el catálogo de Steam hasta el 24 de junio

Bienvenido a WHAT THE PAK?!Muchos minijuegos están a tu disposición, mi señor… mi señora… ¿capitán? Si estás buscando un juego de fiesta en 3D con una jugabilidad rápida, tu búsqueda termina aquí. WHAT THE PAK?! es un juego de fiesta con minijuegos en modo rush que recompensa el juego rápido y las habilidades de parkour. Nuestros pequeños monstruos aspirantes no conocen la palabra “lógica”. Cuando ven un acantilado, saltan. Cuando ven una corona, la roban. Cuando ven una bomba, explotan. Si quieres una experiencia de juego despreocupada como nuestros pequeños PAKs, únete a nosotros, reza la descripción oficial del juego en Steam.

Por ello, todos los usuarios con una cuenta activa en Steam tienen hasta el 24 de junio para hacerse con WHAT THE PAK?!. Después de esa fecha, el juego recuperará su precio habitual en la plataforma, así que no dejes pasar esta oportunidad.