Sydney Sweeney protagonizará la nueva película de acción real de Split Fiction

Las entregas cooperativas de Hazelight Studios con realmente increíbles y no es para menos, puesto que cuentan con una jugabilidad única y su componente narrativo hace que sean todavía más inolvidables. Sin ir más lejos, It Takes Two se llevó el premio a Juego del Año y consiguió divertir durante una gran cantidad de horas a millones de personas. El juego más reciente de la compañía, Split Fiction, también está siendo todo un éxito y viendo cómo están triunfando las adaptaciones de hoy en día, también se confirmó una película de acción real que dará vida a la historia creada por Josef Fares.

Por el momento todavía no se conocen grandes detalles al respecto del filme, pero gracias a una entrevista con Variety, parece que el director de la cinta, Jon M. Chu, ya ha confirmado a su primera elección como protagonista. Se trata de nada más y nada menos que Sydney Sweeney, la querida actriz que ha triunfado gracias a la serie de Euphoria. Por ahora no se sabe qué papel interpretará, pero todo parece indicar que dará vida a Zoe, la protagonista rubia y más divertida del juego. A mayores, la actriz también tendrá el papel de productora ejecutiva. Desde luego, parece que esta nueva adaptación también será todo un éxito.

Lamentablemente no hay mucho más que te podamos contar, solamente que la aparición de Sydney Sweeney en Euphoria la ha llevado al éxito y desde entonces, es una de las actrices más queridas por el público en general. Esta será la primera vez que hace una adaptación de un videojuego, pero todo parece indicar que hará un gran trabajo, algo a lo que ya nos tiene acostumbrados. Desde luego, si la película es tan buena como la entrega de Hazelight Studios, hay un gran éxito asegurado en la gran pantalla.

Split Fiction es una aventura cooperativa que no te puedes perder

Si eres de esas personas que adoran poder disfrutar de su hobby favorito en compañía, ya sea de forma online o local, Split Fiction es para ti. Si ya te adelantamos que It Takes Two se llevó el premio a mejor juego del año, desde luego, este título también es un digno candidato a ello. Estás ante un juego de acción y aventuras ideal para toda la familia, además, el componente cooperativo hace que la entrega sea mucho más divertida, sobre todo si la juegas en pantalla dividida.

Estaremos muy pendientes de todas las noticias que puedan surgir acerca de este nuevo filme, así que presta mucha atención a todo lo que vendrá próximamente, porque puede que el elenco de actores sea realmente impresionante. Si la compañía ya ha optado por un perfil tan llamativo como Sydney Sweeney, es posible que haya muchas más estrellas que consigan hacer que esta adaptación se conozca en todo el mundo.