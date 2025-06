Thunder-Pacers, en directo hoy: primer partido de las Finales de la NBA 2025

La figura de Shai Gilgeous-Alexander no puede ocultar todas las razones que convierten a los Thunder en favoritos en The Finals. Han promediado en sus victorias casi 13 puntos de diferencia, la mayor de la historia superando la que firmaron los Bucks campeones en 1971. Sam Presti, el arquitecto de la franquicia de Oklahoma, fichó a Mark Daigneault como entrenador con sólo 35 años en 2020. Ese mismo años llegaron Jalen Williams y Chet Holmgren que son los mejores escuderos del base canadiense. Si los tres funcionan, los Pacers pueden despedirse. Las llegadas de Alex Caruso y el pívot Isaiah Hartenstein el pasado verano han dotado al equipo de un físico y una intensidad defensiva asfixiantes. No hay una pieza débil en la rotación y con 25,6 años de promedio en la plantilla es el finalista más joven de la NBA en el último medio siglo.