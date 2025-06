Un truco de Nintendo Switch 2 permite mejorar todos sus juegos a través de la configuración de la consola

Los jugadores de Nintendo Switch 2 ya están disfrutando de los primeros compases de la máquina de nueva generación dec la firma japonesa. Con ello, Mario Kart World se está convirtiendo en la estrella indiscutible del inicio de la consola que ya ha superado los 3.5 millones de unidades vendidas en sus primeros días. No obstante, parece que el sistema aún dispone de muchos secretos por revelar, tal y como se va descubriendo a medida que avanzan los días.

En este sentido, los usuarios están explorando todo tipo de opciones para sacarle todo el partido a la nueva consola. Y en este tipo de pruebas están descubriendo secretos de lo más impresionantes de cara a extraer el máximo potencial de los juegos que se pueden disfrutar en el nuevo sistema. Y para ello, tan solo hay que hacer un cambio en la configuración de la misma que ayuda en este propósito.

El HDR mejora todos los juegos de Nintendo Switch 2 mediante un truco

Para conseguir este objetivo, Nintendo Switch 2 cuenta con una función de HDR permanente. Esto implica que, incluso si un juego no es compatible con HDR, la consola genera una especie de HDR artificial que modifica ciertos elementos de la imagen. No obstante, en la mayoría de los casos, este efecto no logra su propósito y, en ocasiones, puede incluso degradar la calidad visual en tu pantalla. Además, esta característica consume una cantidad considerable de batería, por lo que es un aspecto a tener muy en cuenta a la hora de activarlo. No obstante, puede ser una gran opción para determinados títulos que se beneficien de estas configuración.

Para corregir este inconveniente, solo necesitas ajustar la configuración a "Solo software compatible". Esta solución no solo optimiza el consumo de batería, sino que, según reportes de usuarios, también mejora significativamente la experiencia de juego. Numerosos jugadores han confirmado que activar esta opción enhances notablemente la calidad de los títulos, así que, si has enfrentado problemas o prefieres prevenirlos, ahora conoces la manera de hacerlo. De este modo, se le puede sacar el máximo partido a todos los juegos compatibles con dicha función sin comprometer la batería de Nintendo Switch 2.