Última oportunidad para conseguir este juego gratis para siempre en Steam

Steam continúa consolidándose como la plataforma líder para los jugadores de PC, ofreciendo un extenso catálogo de miles de títulos y promociones regulares que enriquecen la experiencia de su comunidad. Con una amplia selección que incluye desde novedades hasta descuentos significativos, la tienda digital de Valve destaca por su sección de juegos free-to-play y ofertas temporales que permiten a los usuarios adquirir títulos sin costo alguno.

Actualmente, Cartoon Survivor está disponible de forma gratuita en Steam hasta el 28 de agosto de 2025 a las 23:59 (hora peninsular española). Los usuarios con una cuenta activa pueden reclamar el juego y añadirlo permanentemente a su biblioteca durante el periodo de la promoción. Una vez finalizada la oferta, el título pasará a ser de pago, por lo que no dejes pasar la oportunidad de mantenerlo en tu biblioteca de la plataforma de Valve.

Cartoon Survivor ultima sus horas finales antes de pasar a ser un juego de pago en Steam

Sobrevive a la aventura más salvaje de tu vida en Cartoon Survivor ¡Es hora de demostrar que tienes lo necesario! En Cartoon Survivor, te enfrentarás a un implacable mundo prehistórico repleto de obstáculos caóticos y criaturas feroces a lo largo de cinco mundos. Este runner de aventura en 3D rebosa colores vibrantes, acción desbordante y criaturas de todas las formas y tamaños. Enfréntate a dinosaurios desbocados y enormes mamuts, así como a sigilosos tigres y serpientes deslizándose por el camino.

Aprovecha esta oportunidad antes de que expire el 28 de agosto de 2025 a las 23:59 (hora peninsular española) y añade Cartoon Survivor a tu colección de Steam antes de que sea demasiado tarde.