Steam regala un nuevo juego gratis para siempre por tiempo limitado antes de que pase a ser de pago

Steam sigue consolidándose como la plataforma líder para los gamers de PC, gracias a su extenso catálogo y sus continuas promociones que permiten a los usuarios ampliar sus colecciones sin coste. Entre sus iniciativas más destacadas se encuentra la actualización periódica de su sección de juegos gratuitos, que brinda acceso a títulos de alta calidad sin necesidad de inversión. En esta ocasión, Valve ha lanzado una oferta especial de tiempo limitado para obtener Cartoon Survivor de forma gratuita, pero es crucial actuar con rapidez para aprovecharla.

Los jugadores tienen hasta el 28 de agosto para reclamar este título sin coste alguno. Una vez añadido a la biblioteca de Steam, Cartoon Survivor permanecerá disponible de forma permanente, sin restricciones ni compras adicionales para disfrutar de todo su contenido. Este juego ofrece una experiencia vibrante y dinámica, con un estilo visual único que combina gráficos caricaturescos con una jugabilidad envolvente, ideal para quienes buscan aventuras frescas y accesibles. Su diseño captura la esencia de los títulos indie modernos, atrayendo tanto a nuevos jugadores como a veteranos en busca de algo diferente.

Cartoon Survivor, nuevo juego gratis en Steam disponible antes de que sea un título de pago

Sobrevive a la aventura más salvaje de tu vida en Cartoon Survivor. ¡Corre, salta y planea a través de un vibrante mundo prehistórico lleno de criaturas peligrosas y obstáculos alocados! ¿Podrás resistir el caos y salvar el programa? ¡Es hora de demostrar que tienes lo necesario! En Cartoon Survivor, te enfrentarás a un implacable mundo prehistórico repleto de obstáculos caóticos y criaturas feroces a lo largo de cinco mundos. Este runner de aventura en 3D rebosa colores vibrantes, acción desbordante y criaturas de todas las formas y tamaños. Enfréntate a dinosaurios desbocados y enormes mamuts, así como a sigilosos tigres y serpientes deslizándose por el camino.

No pierdas la oportunidad de sumar Cartoon Survivor a tu colección digital y disfrutar de una experiencia que fusiona creatividad y diversión. Visita Steam ahora mismo, reclama el juego antes de que finalice el plazo y mantente atento a las próximas promociones de la plataforma, que sigue sorprendiendo con ofertas irresistibles para la comunidad gamer global.