Steam tiene un nuevo videojuego gratis disponible para todos los miembros de la plataforma

Steam continúa consolidándose como la plataforma líder para los jugadores de PC, gracias a su extenso catálogo y sus atractivas promociones, que permiten ampliar bibliotecas de juegos sin costo alguno, especialmente a través de su sección de títulos free-to-play. Con el objetivo de mantener su atractivo, Valve incorpora regularmente nuevos juegos gratuitos, y uno de ellos ha captado significativamente la atención de la comunidad.

En este contexto, Mecharasi, un título recientemente añadido a la categoría free-to-play de Steam, ofrece a los usuarios acceso completo a su contenido sin pagar absolutamente nada. Al no tener una fecha de caducidad, este juego puede descargarse en cualquier momento y permanecerá de forma permanente en la biblioteca de Steam del usuario, representando una excelente oportunidad para explorar sus características y disfrutar de una experiencia de juego prolongada.

Mecharashi, nuevo juego gratis disponible en Steam

Mecharashi es un juego de mechas de estrategia por turnos. El juego cuenta con un sistema de combate único basado en la destrucción de partes, por lo que podrás armar tus mechas como desees, equiparlos con un gran surtido de armas y elegir tus pilotos favoritos para la batalla. Destruir partes de los mechas hará que su desempeño en combate se vea gravemente afectado, ¡así que céntrate en atacar las partes esenciales del enemigo para ganar una increíble ventaja táctica! Como comandante de mechas, tu tarea es utilizar tus conocimientos estratégicos para conseguir la victoria y adentrarte en un viaje por un mundo inmerso en la guerra, ¡un mundo en el que nacen historias sobre el terrible conflicto y la imbatible esperanza!

Aprovecha la oportunidad de probar Mecharasi, un juego completamente gratuito y sin limitaciones temporales. Su modelo free-to-play asegura su accesibilidad sin costo alguno, ya sea que lo descargues ahora o en el futuro, siempre que cuentes con una cuenta activa en Steam.